Hubo un tiempo en que llegar a los 50 años, en medio de guerras y hambrunas, desgracias y epidemias, era un logro excepcional. Hoy, gracias también a los avances médicos, los 50 años son para muchos un renacimiento. Si queremos mostrar unos años menos, además de la importancia de la ropa, también está la del pelo. Sin olvidar, por supuesto, la dieta, el deporte y, posiblemente, evitar el tabaco, las drogas y el alcohol. Pero volviendo a nuestro cabello, veamos algunos consejos de los expertos sobre cómo llevarlo, rejuveneciéndolo, pero sin que parezca demasiado llamativo.

Qué cortes de pelo son los más rejuvenecedores

Te descubrimos muchas ideas de cortes de pelo a los 50 años para que puedas parecer más joven sin perder el contacto con la realidad y tu edad real. Antes de preguntarnos cuál puede ser el corte de pelo más juvenil, debemos tener en cuenta nuestro rostro. Lo primero que mira un peluquero en el momento en que nos sentamos y nos miramos al espejo. Teniendo en cuenta que tenemos una cara normal, normalmente un corte de pelo medio y bastante corto nos puede sentar bien. Simplemente porque al rellenar los contornos de la forma de la cabeza, la cara destacaría más. Especialmente para las que les gusta un corte medio, manteniendo el pelo bastante largo, un bob con flequillo serviría para disimular algún pequeño defecto o marca en la cara.

Ten cuidado de no cometer este error

Aunque podríamos mostrar unos años menos con un corte en línea con la cara, hay que tener cuidado de no seguir demasiado la moda de alguna web. Muchas influencers, que no llegan a la treintena, se pasean con el pelo prácticamente pegado a la cabeza. No importa si es rizado o liso, ondulado o ligeramente ondulado, porque como recuerdan los expertos, la falta de volumen envejecería el rostro. Especialmente en el caso de una presencia masiva de arrugas y signos naturales del paso del tiempo.

Ideas para el cabello a los 50 años para rejuvenecer con elegancia

El año 2022 se acerca a sus tres cuartos, y algunos cortes de pelo hacen furor entre las mujeres. Está muy de moda el bob recto con raya central, súper patrocinado en la web. Pero, quizás la verdadera estrella de las últimas semanas ha sido el 'bob asimétrico', con un bonito quiff disperso, capaz de dar al rostro unos años menos.