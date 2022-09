Démosle un descanso. Cuántas veces pronunciamos esta frase con diferentes significados. Lo decimos para salir de una situación que no nos gusta o para salir del atolladero de una condición que se alarga sin encontrar una salida. Pero esta vez queremos decirlo para hablar del cabello, que de hecho necesita un buen recorte. El calor de estos días nos obliga a mantener el cuello y la nuca descubiertos, por lo que hay dos alternativas, cortar o atar. Muchas apuestan por cortes de moda con el pelo muy corto que requieren poco mantenimiento y son súper cool. Otras se dejan el pelo muy largo para recogerlo en peinados glamurosos o informales.

El compromiso adecuado entre el encanto y la practicidad

Hay quienes siguen prefiriendo una solución de compromiso, la longitud media. Al fin y al cabo, si lo piensas bien, tiene muchas ventajas. Realza todas las formas de la cara y tiene un efecto suavizador de los rasgos. No es una solución radical como el atajo que descubre el rostro y resalta cada mínima imperfección. Es una opción de equilibrio cuando uno ya no es muy joven y el pelo muy largo ya no se lleva de forma casual. Pero sobre todo cuando el cabello ha perdido cuerpo y volumen. El corte medio es fresco y ligero pero sobre todo versátil porque mantiene la longitud adecuada para no tener que prescindir de una pequeña coleta o moño.

La solución más de moda para quienes se deciden por un peinado medio es el lob de lujo, el bob rebajado con flequillo. No se trata de un corte estructurado y rígido, sino de un look capilar caracterizado por tonos y flequillos a capas que crean movimiento y ligereza. Se puede llevar con un copete o con un flequillo. El clásico flequillo de cortina o una solución desaliñada y alegre con mechones irregulares y libres en la frente. Un flequillo muy versátil que puedes dejar crecer un poco para convertirlo en un quiff o dividirlo por la mitad y llevarlo a un lado.

Está claro que este corte combina practicidad y encanto y es perfecto para el verano por su extrema versatilidad. Se presta a un secado natural sin secador para crear peinados desestructurados y alegres, libres y aireados, que realzan el bronceado. Perfecto tanto para las vacaciones como para los largos días de verano en la ciudad. Y con la longitud justa para una bonita coleta cuando llega el calor. En definitiva, es imposible no amar este corte de pelo que te hace parecer diez años más joven.