Paula Echevarría está muy de moda. Su papel en Got Talent está causando furor en las redes y parece gustar mucho. La reina de Instagram es una de las modelos más famosas de España y lo tiene merecido.

Reina de Instagram en nuestro país, Paula también se ha pronunciado sobre el éxito como influencer de Anabel Pantoja, a la que no conoce pero para la que no tiene más que buenas palabras: "Me parece bien todo el mundo, además se ha puesto guapísima. Está estupenda, se le ve súper feliz". "No la sigo pero los grupos son reducidos, sigo a amigas de ella y la veo mogollón, hoy Belén Esteban ha subido un vídeo de ella y está guapísima" comenta.

La asturiana continúa marcando tendencia en sus redes sociales y el 99% de sus publicaciones son aclamadas por su millones de seguidores. Sin embargo, con uno de sus últimos looks ha pasado lo contrario. Los followers de la inflencer han criticado tanto el modelo como un complemento destacado. Se trata de un look de Mango de cazadora y falda vaquera. La actriz también aparece con uos zapatos negros de suela plana y unos calcetines blancos que han sorprendido a todos. "No me gusta ese look para ella ! Ya esta mayor". "Hay cosas que por más que se pongan de moda no hay que ponerse.Calcetines con falda .Yo es que no lo veo .lo siento pero es que me parece muy poco acertado". "No por que seas Paula Echevarría , todo te puede quedar bien .... malísimamente vestida e inadecuada ", han criticado.

Paula Echevarría casi vomita en Got Talent

Rutt Mysterio tiene el Récord Guinnes por el eructo más largo. El participante se ha presentado en 'Got Talent' con una actuación de lo más llamativa. La música ha comenzado a sonar y Rutt Mysterio ha interpretado 'María' de Ricky Martin haciendo gala de su habilidad más conocida: los eructos.

Paula Echevarría se ha llevado las manos a la cabeza. "¡Qué asco! ¡Voy a vomitar!", ha exclamado la miembro del jurado mientras pulsaba el botón rojo. La actuación tampoco ha convencido a Edurne que también ha terminado pulsando el botón. Mientras tanto, Risto Mejide permanecía ajeno a todo, escuchando música con unos cascos que le ha brindado la organización: "Me han dicho que vote según lo que vea".

Mientras Edurne y Paula le aseguraban al publicista que nunca habían visto una actuación así, Dani Martínez le convencía para que diese un "Sí" al participante. "A mí me han dicho que vote por lo que vea así que es un sí", ha comunicado Risto entre risas.