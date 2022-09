Hace tiempo que las modelos curvy irrumpieron en el mundo de la moda para cambiarlo todo. Hoy son cada vez más las tiendas y marcas que dan un espacio a las tallas grandes, facilitando a muchas mujeres una labor, la de encontrar ropa de talla grande, que sigue siendo difícil, y más aún si hablamos de ropa juvenil.

Pero no siempre es fácil encontrar ropa de tallas grandes en las tiendas. Es un tedio para la gente encontrar un tallaje que le siente bien. Pero hay una franquicia en España que suele tener bastante género de este tipo. Estamos hablando de Kiabi, una superficie de ropa de deporte, aunque también manejan prendas de calle.

Y se ha hecho viral por una blusa de menos de 20 euros disponible hasta la 4XL. Cuesta 18 euros y es de estampado de leopardo. Puedes encontrar la blusa aquí.

Lidl lanza uno de los productos más reclamados del verano: bañadores de talla grande para mujer

Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Desde entonces la cadena de supermercados ha intentado ser un poco original en sus propuestas. En este sentido los electrodomésticos se han convertido en un must entre sus clientes. No en vano todos los que acuden a hacer su compra diaria casi que acaban encontrando algo que les convence en las estanterías en las que no se vende alimentación. En este sentido los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados. Quién más quién menos busca en estas publicaciones cosas que regalar tanto en Navidad como en otras fechas especiales como el cumpleaños.

En esta ocasión, la marca de supermercados alemana ha lanzado un producto para satisfacción del público. La gente solicitaba en las redes ropa de tallaje grande, y Lidl ha respondido. El supermercado ha lanzado un "taquini" perfecto para aquellas mujeres que necesiten una talla grande. Su precio es de 9.99 y las reseñas son buenas. Puedes encontrarlo aquí.