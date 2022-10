La temporada de otoño es probablemente la estación favorita de la mayoría de las mujeres. Puedes lucir looks diferentes y sofisticados sin necesidad de ocultarlos bajo abrigos de gran tamaño. Las temperaturas siguen siendo suaves y puedes aprovechar toda la ropa de abrigo que tienes en tu armario. Pero para tener un armario perfecto no se necesitan muchas prendas diferentes. Con sólo 5 elementos esenciales podemos vestir bien para el día a día sin ningún esfuerzo. Hoy vamos a echar un vistazo a las 5 piezas imprescindibles que todas deberíamos tener en nuestro armario ideal de otoño.

Uno siempre piensa que un armario bonito y elegante debe estar lleno de ropa cara y lujosa. Una prenda de diseño siempre es un reclamo, pero tú puedes conseguir el mismo resultado sin hacer llorar a tu cartera. Sólo hay que tener un ojo puesto en la calidad de los tejidos de las prendas básicas.

La periodista Mariló Montero ha sorprendió en su último acto, en la feria Fruit Attractio, en Ifema (Madrid) con un vestido punto hebilla metálica de Zara de color verde. Se trata de una prenda larga. de escote pico con aplicación de hebilla metálica y manga larga. Detalle de frunces laterales.

Este vestido casi se ha agotado en la tienda online de la marca de Inidtex, dado que solo que da la talla "s".

5 prendas imprescindibles para un armario perfecto este otoño

En la parte inferior, tenemos la falda lápiz o pencil skirt. De vuelta a la moda, es la prenda cómoda y refinada para llevar con elegancia. Combínalo con unas botas tejanas o un mocasín con plataforma para un look casual para la oficina. Otra prenda imprescindible del momento son los pantalones palazzo o de pierna ancha. Agradables de llevar con un zapato de tacón, también quedan bien con unas deportivas blancas atemporales. ¿La mayor ventaja? Disimulan las caderas anchas y los muslos más gruesos y estilizan la figura.

Sí a la camisa, pero evita las ajustadas

A estas alturas, la camisa ya no es una prenda formal asociada a los trajes clásicos. La camisa blanca vuelve a estar de moda en diferentes versiones, estructuradas pero con un over fit. Perfecto si se lleva abierto sobre una camisola, es una prenda versátil que también puede utilizarse como prenda exterior cuando no hace frío. Por último, 2 prendas exteriores para combinar con todos los looks, el abrigo de bata en tonos claros y el sobre blazer. El color de este otoño no es el marrón ni el beige, sino el topo.

En definitiva, estas son las 5 prendas imprescindibles de esta temporada para tener un armario perfecto para cada día. Una selección de unas pocas prendas crea una infinidad de combinaciones diferentes que podemos llevar para el día a día. Incluso con unas pocas prendas elegidas de forma correcta, podemos tener un aspecto más elegante y refinado.