Las redes sociales se han convertido en un aliado para los nuevos productos que causan sensación entre sus usuarios. Son esas compras que, de no ser por su viralización, quizás nunca hubieran llegado a popularizarse. No solo este es un método para encontrar cosas que no sabías que necesitabas pero que acabas queriendo tener. Internet comprende todo tipo de ofertas según el gusto, las necesidades y la disponibilidad económica de cada persona.

Una de estas grandes favorecidas son las prendas de ropa. Los famosos son una gran fuente de inspiración para muchos de sus seguidores, que buscan adquirir los mismos productos y piden constantemente el lugar donde se hicieron con ellos. Pero no es el único reclamo al que recurren las marcas para vender más. La rememoración de series, películas o videojuegos es un habitual también en sus campañas de colaboración. Cuanto más popular sea el contenido que están ofreciendo, más demanda tendrán sus productos. Algo similar ocurre en Twitter, donde de vez en cuando se popularizan productos realmente extravagantes. Ha ocurrido recientemente con unas zapatillas de andar por casa, ideales para el invierno y las temperaturas más frescas. No llama la atención tan solo su diseño, sino también la especie de caja en la que se pueden guardar. Se trata de unas zapatillas que de dentro de su lugar de almacenaje imitan a la planta carnívora del célebre videojuego Super Mario Bros. Hasta los colores, muy representativos, son exactamente iguales: la maceta es de color verde, al igual que la planta de la zapatilla -a modo de tallo-; y el resto es de color rojo con grandes topos blancos. Miren lo que me ha regalado un amigo 🥺❤️ pic.twitter.com/mD4W2Lnv5D — 🍂🎃 Spooky Giane 🎃🍂 (@BlueDiamond_90) 13 de octubre de 2022 Ante las preguntas en los comentarios acerca de su procedencia, rápidamente se ha resuelto la duda:” Bueno, visto que hay mucha gente preguntando, le pedí que me dijera dónde las pilló y me dijo que en Amazon”. El precio del producto también sorprende, ya que tiene un coste de 19,70 euros. Los comentarios se llenaban de mensajes de gente queriendo hacerse con ellas. “Nueva necesidad activada”; “Necesito esa planta carnívora en mi vida”; “Ostras que cucada y qué detallazo también te digo”.