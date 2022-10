El carácter cíclico de la moda es bien conocido por quienes gustan de cambiar a menudo. Dependiendo del año, veremos el regreso de algunas prendas más que de otras. Por un lado, tendremos esas prendas que son infalibles en el armario. Se escribe sobre la gabardina, los vaqueros, pero también sobre las americanas. Por otro lado, está el retorno de algunas tendencias particulares. Por un lado, los zapatos de punta, pero también los de plataforma y los estilos reales. Echando un vistazo a las tiendas, es posible hacerse una idea de cuáles son las tendencias del momento. Algunos serán más hacia los setenta, otros hacia los ochenta y así sucesivamente.

El período más reciente ha visto el retorno abrumador de la cintura baja que fue tan popular en la década de 2000. Además de esto, otra vuelta que hará girar las narices de muchos es la del negro. El negro es un color, muchos dirían que un no-color, que no a todo el mundo le gusta especialmente cuando se lleva en combinación con un estilo gótico.

Botas y colores oscuros para el regreso de la moda más oscura

El gótico, más que una forma de vestir, representa un verdadero estilo de vida indispensable para muchos. El negro, los anfibios, pero también los corsés y los encajes para dar un aspecto oscuro y tétrico al look. El nuevo gótico no es sólo una moda juvenil, sino que también es utilizado por personas mayores. Los grandes regresos incluyen, en primer lugar, los corsés para recrear un estilo gótico, total black, pero también de otras maneras. De hecho, para los que no les gusta llevar el total black, habrá una opción diferente que favorecerá la combinación con los clásicos vaqueros azules.

Quienes, por el contrario, quieran reproducir con precisión el estilo gótico tendrán que centrarse en colores que también pueden ser diferentes del negro. El púrpura, el azul oscuro y también el rojo oscuro son excelentes. Las chaquetas de cuero negro o las gabardinas de cuero serán perfectas para resguardarse del frío en otoño. También puedes elegir faldas de tul o pantalones ajustados. Botas y colores oscuros para la vuelta de la moda que no se puede ignorar en invierno.

Qué comprar

Para los corsés, se puede recurrir a tiendas como Zara. Aquí encontrará diferentes tipos y a todos los precios. Algunos cuestan alrededor de 60 euros, mientras que otros rondan los 30 euros. También del mismo estilo es un vestido de terciopelo negro con cuello alto y mangas trabajadas por unos 50 euros.