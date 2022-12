Hay veces en las que las marcas sorprenden a sus clientes saliéndose de sus márgenes. A cualquiera podría sorprenderle que Lidl sacara cualquier prenda de vestir con los colores corporativos de la marca y su logo y que este producto pudiera llegara a agotarse. Y eso es lo que parece que va a ocurrir con su nuevo producto.

Una cuenta atrás anuncia la llegada de uno de los productos más esperados. "El momento de calzarse los tacones más deseados está cada vez más cerca. Vosotros los pedisteis y desde Lidl los hemos hecho realidad. Unos tacones para todxs, desde la talla 36 a la 46. No olvides ponerte una alarma para el día del lanzamiento, porque además de andar... ¡van a volar!".

Así anuncia el supermercado uno de los productos estrellas de esta campaña y que surgió por una demanda en las redes. "Colección exclusiva con unidades limitadas". "`Para todxs. Tallas desde la 35 a la 46. Una fantasía que se ha hecho realidad gracias al apoyo de nuestra comunidad en redes", han anunciado en sus redes ante la sorpresa de los seguidores.

👠 LOS TACONES DE LIDL 👠



🚀 Miércoles 14 de diciembre.

🔥 Colección exclusiva con unidades limitadas.

❤ Para todxs. Tallas desde la 35 a la 46.



Una fantasía que se ha hecho realidad gracias al apoyo de nuestra comunidad en redes.#LosTaconesDeLidl, de las redes a tus pies. pic.twitter.com/bAjigO3ok3 — Lidl España (@lidlespana) 12 de diciembre de 2022

El exitosos champú de Lidl para que el cabello crezca más rápido

Tener el pelo largo es el sueño de muchas. A menudo, sin embargo, dejarlo crecer parece toda una hazaña. Puede llevar mucho tiempo, sobre todo si ya tenemos el pelo medio largo. El cabello crece aproximadamente un centímetro al mes, pero sólo si se cuida de forma adecuada.

Si queremos tener el pelo más largo en poco tiempo tenemos que seguir algunos trucos. De hecho, debemos estimular las raíces y cuidar nuestro cabello de forma impecable para conseguir el efecto deseado.

Y no sólo eso, sino que hay ciertos comportamientos y productos que debemos evitar absolutamente si no queremos provocar el efecto contrario. Aquí tienes 5 consejos para que tu pelo crezca más rápido. Con frecuencia oímos hablar del romero como única solución para el crecimiento del cabello. Aunque el aceite es sin duda un excelente aliado, no dará los resultados deseados si no se siguen otros buenos hábitos.

Las vitaminas son esenciales para el crecimiento del cabello. No sólo romero para hacer crecer el pelo más rápido, sino también los alimentos adecuados. Una dieta adecuada es sin duda la base de un cabello fuerte y sano. Sin embargo, existen algunas vitaminas específicas que nos ayudan a aumentar la longitud del cabello.

Entre las más famosas se encuentra la biotina, presente en la yema de huevo, la soja, las lentejas y los frutos secos. Esta vitamina ayudaría a la producción de queratina, una proteína contenida en la estructura del cabello. Otro elemento que sin duda debe suplementarse es el ácido fólico, que favorecería la renovación celular. Este componente se encuentra en las verduras de hoja verde y los cítricos. El champú con biotina, queratina y minerales lo puedes encontrar en Lidl con la marca Optisana.