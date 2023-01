Lo que está claro es que los jóvenes tienden a innovar en sus vestimentas. Sin embargo, muchas veces están rescatando piezas de hace años sin darse cuenta. Es el caso de una de las piezas más repetidas por los adolescentes asturianos este 2023, cuya procedencia data de muchos años antes de su nacimiento.

El invierno parece que ha llegado para quedarse a Asturias. Desde sus inicios, las altas temperaturas para la época no permitieron desempolvar los guantes y gorros, pero todo parece indicar que para la próxima semana, esto cambiará. Por ello, los habitantes del Principado podrán empezar a ver por las calles esas prendas tan típicas del invierno.

Un ejemplo de ello es la prenda más repetida por los jóvenes este invierno, tendencia absoluta a nivel mundial. Se trata de la balaclava, una especie de gorro que protege toda la cara. En ocasiones, solo deja a la vista los ojos; en otras, media cara.

El resultado es el mismo, una especie de mezcla entre capucha y gorro que abriga durante el invierno y que permite tener una mayor protección. Muchos ídolos de los adolescentes empezaron a usarlos durante la campaña pasada y está claro que ha calado hondo.

El tinte de pelo más de moda para este invierno que rejuvenece tu rostro 20 años

Lucir una melena perfecta en todo momento y no tener nunca un pelo fuera de su sitio es sin duda uno de los deseos más recurrentes de las mujeres (y por qué no, también de muchos hombres). Por eso, elegir el corte adecuado será crucial para no parecer un espantapájaros. Sin embargo, las tendencias capilares de 2022 siguen sorprendiendo, y habrá varias tendencias nuevas para los próximos meses.

Las melenas rubias encuentran su mejor complemento para el otoño en el crochet blonde, una tonalidad cuya creación es pura artesanía y que tiene el poder de realzar la belleza natural de quien lo lleva.

Dice el dicho que "las rubias se divierten más". Y puede que tenga algo de razón, al menos en lo que al cabello se refiere, porque la versatilidad que ofrecen las tonalidades rubias no tiene parangón. Así, se reinventan una y otra vez, para proporcionar un abanico infinito de posibilidades que permite que cada mujer encuentre su rubio a medida.

Como añade una experta en tendencias, "esta técnica es ideal para melenas rubias que quieren adoptar un estilo más natural y también para castañas que quieren hacer una transición suave hacia un cabello más claro. Eso sí, esta técnica requiere que la melena tenga algo de longitud, del bob en adelante, para poder trabajar bien la combinación de tonalidades. Además, es realmente versátil porque los tonos a mezclar varían en función del tipo de piel y base de cabello de cada mujer, para proporcionar un resultado ultra personalizado. Como su acabado no es nada drástico, gusta a mujeres de todas las edades y todos los estilos. ¡Es la opción ideal para estrenar look otoñal!".

Las últimas novedades de las pasarelas para el otoño 2022

El cabello natural también será uno de los favoritos en los meses de otoño, sin embargo, la raya será el verdadero avance para un look más elegante y de moda. La raya lateral es preferible tanto para el cabello liso como para el rizado. En cuanto a los cortes, sin embargo, los cortes gráficos y femeninos, como el bob y el corte pixie, seguirán encabezando la lista. El flequillo no desaparecerá, desde el flequillo largo y uniforme hasta el flequillo más reducido.

Por otro lado, ya se está poniendo de moda un tipo de flequillo muy popular entre las mujeres jóvenes y mayores. Esto es de lo que estamos hablando.

Realzar el rostro de forma sencilla recreando un efecto encantador y un poco de volumen que armonice los rasgos viene de la mano del "Chin Bangs". Dos mechones laterales que se asemejan a los famosos 'Curtain Bangs' de principios de verano, pero más largos. Estos mechones llegan hasta la barbilla y son perfectos para cabellos medianamente largos. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque las bolsas de barbilla no son simplemente escalables. De hecho, este corte no implica necesariamente un escalado frontal. En esencia, el Chin Bangs es una especie de flequillo parejo que va creciendo. De este modo, se crean una serie de volúmenes que enmarcan el rostro y dan forma a las proporciones, sin exponer demasiado los pómulos y cualquier redondez del rostro. Ideal para dar un toque de movimiento al cabello sin distorsionar el corte.