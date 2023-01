El vino es uno de los líquidos que peor salen de la ropa. Pero como siempre, nuestra querida Ordenatriz nos trae la solución para limpiar estas manchas y que las prendas queden como nuevas. Además, nos servirá también para otros utensilios, como muebles y sofás.

En el momento en el que se produzca la mancha, podemos aplicar vino blanco o gaseosa y lavar con normalidad cuando lleguemos a casa. Pero si la mancha ya está seca, en mi opinión, el percarbonato es lo más eficaz.

Para ello, disolveremos primero el percarbonato en agua tibia para que no cause decoloración en tejidos de color. Importante no dejarlo en remojo mas de 30 minutos. Si después de lavar quedase algo de mancha, repite sin problema.

Si la prenda que vas a lavar, te ha desteñido alguna vez, significa que no es un color estable y por lo tanto, mejor no utilizar este sistema. Si el vino es bueno, los taninos que contiene manchan mas y son más difíciles de quitar… Sólo es cuestión de repetir

En alfombras y sofás, haremos una pasta con el percarbonato y agua, 30 minutos y aspiramos.

