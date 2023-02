Las bajadas de precio están a la orden del día en la mayoría de los establecimientos y marcas de renombre. Es normal encontrarse con promociones diarias que bajen drásticamente el precio de algún producto, ya sea por estar cerca su fecha de caducidad o por la cercanía a alguna fecha importante. Precisamente esa fecha que todo el mundo tiene en mente en estos momentos es el día de San Valentín. Tiendas y supermercados se han llenado de productos especiales para esta ocasión con los que sorprender a tu pareja, amigo, familiar, o para darse el gusto a uno mismo.

Lidl ha ganado fama a nivel nacional por la variedad en sus productos, como demuestra en este caso. El supermercado cuenta con amplias ventajas frente a sus competidores, tales como: la variedad en los artículos; la inclusión de alimentos de otros países; la rebaja en comida y bebida más cerca de perecer; o, sobre todo, los productos temporales que vienen a llenar sus estantes.

Precisamente son los precios los que mueven a muchos consumidores a acudir a Lidl para buscar alimentos o artilugios con los que sorprender al resto de la casa. Pero no solo se incorporan al catálogo nuevas recetas o colecciones sorprendentes. Las fechas señaladas son motivo para sacar a la venta promociones interesantes, aunque estas suelen llegar durante todo el año. Cada cierto tiempo, salen nuevas colecciones o productos según distintas temáticas que llaman la atención por sus precios, muy competitivos frente a otros de marca mucho más caros. Sin embargo, y pese no tratarse de un supermercado conocido por sus productos no alimentarios, su propuesta de San Valentín ha parecido triunfar entre los clientes, puesto que varios productos ya se han agotado en tienda online -o están a punto de hacerlo-.

Ahora el supermercado ha lanzado una nueva oferta en uno de sus productos de cuidado personal. Se trata de unos esmaltes de uñas en color rosa, granate y dorado con purpurina. Lidl ha decidido bajar el precio de su segunda unidad un 50% y ahora los consumidores podrán hacerse con ella por un euro -la primera mantendrá el precio de dos euros-. Estos esmaltes de uñas son de la marca blanca de cuidado de Lidl, ‘Cien’ y forman parte de la colección ‘Valentine’s Day’.