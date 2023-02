Primer acto conjunto de la semana para los Reyes Felipe y Letizia que, tras su Viaje de Estado a Angola para fortalecer las relaciones bilaterales y comerciales con el país africano, se han desplazado hasta Avilés, Asturias, para presidir los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2022.

Unos galardones que ha tenido lugar en el Centro Niemeyer y en el que distinguen a aquellas personas y entidades que han hecho de la innovación un elemento indispensable en el desarrollo de su estrategia profesional y de su crecimiento empresarial, y que en esta ocasión han recaído en Rocío Arroyo, Sacyr y Marine Instruments, en la categoría de Innovación, mientras que Inmaculada Bermúdez, Alba González y Enea han sido premiados en la de Diseño. Asimismo, Emilio García y Servicios Digitales de Aragón han recibido menciones especiales.

Un acto muy especial que ha supuesto el regreso de Doña Letizia a su tierra natal tras los Premios Princesa de Asturias el pasado mes de octubre - marcados por la indisposición que sufrió la Princesa Leonor durante su visita a Cadavedo, pueblo ejemplar del año - y en el que la monarca ha deslumbrado con un traje tipo 'kimono' casi inédito.

Decimos 'casi' porque desde su estreno en la inauguración de ARCO hace casi un año no había vuelto a lucirlo; y no entendemos por qué porque es uno de los conjuntos tipo sastre más favorecedores de su impresionante vestidor. Un diseño de Inés Martín Alcalde en color azul marino con raya diplomática que es una fantasía. Compuesto por pantalón tipo pitillo y una americana entallada con hombreras marcadas, grandes solapas y un cinturón en el mismo tejido anudado a la cintura como si se tratase del fajín de un kimono. Efecto estilizador y más de tendencia imposible.

Un traje tan favorecedor como diferente que en esta ocasión Doña Letizia ha combinado con complementos en color vino; cartera de mano de piel en forma de trapecio y salones de taconazo a juego, ambos de Magrit. Un look de diez con el que su Majestad empieza la semana con fuerza. Será este miércoles - ya que mañana, San Valentín, ha despejado su agenda institucional de compromisos - cuando volvamos a verla en el Palacio de La Zarzuela, donde recibirá en audiencia a una representación de Atresmedia y de la Fundación Mutua Madrileña, que la informarán de los resultados del III Macroestudio sobre Violencia de Género, investigación enmarcada en la iniciativa 'Contra el maltrato, tolerancia cero'.

"Y qué alegría me ha dado Doña Letizia hoy cuando la he visto volver a lucir este sastre de Inés Martín Alcalde que estrenó hace un año.

Y es que en su momento ya me gustó, me pareció muy elegante y diferente. No os lo parece a vosotros?

Los Reyes han presidido la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2022, que distinguen a personas y entidades con trayectorias profesionales destacadas en varios ámbitos.