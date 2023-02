Los plátanos son frutas dulces y blandas apreciadas en todo el mundo. Sin embargo, sus pieles gruesas y fibrosas son una fuente de nutrición menos popular pero, contrariamente a lo que muchos creen, la piel del plátano no solo es segura para comer, sino que también ofrece una serie de beneficios para la salud.

Por lo general, tendemos a tirar la cáscara porque no es comestible y, por lo tanto, no se puede usar, pero en realidad hay varias formas en que se puede usar. De hecho, no solo puede mejorar la estética y la salud del cuerpo, sino que ayuda en la limpieza del hogar y la jardinería. Con la piel de plátano puedes crear detergentes y fertilizantes caseros completamente naturales.

El error que cometes al tirar la piel del plátano

La piel del plátano es, ante todo, muy eficaz para la salud y la belleza, ya que contiene nutrientes como vitaminas (A, B y E), sales minerales (potasio, magnesio y hierro) y luteína, un antioxidante que ayuda a mantener la agudeza visual y prevenir enfermedades oculares. También tiene propiedades antibióticas, calmantes y antifúngicas. La piel de plátano es efectiva contra:

Acné: puedes crear una mascarilla facial rallando el interior del plátano, añade una cucharada de yogur y aplícalo sobre las zonas afectadas durante unos 15 minutos

Picaduras de mosquitos: ayuda a calmar la picadura y basta con aplicar el peeling durante unos 3 minutos.

En las tareas del hogar, la piel de plátano es perfecta para:

Zapatos limpios: frota la piel en la superficie exterior para eliminar la suciedad

En jardinería, en cambio, la piel es muy útil para ahuyentar pulgones, basta con enterrarla cerca de las plantas a poca profundidad. También es perfecto como alimento y fertilizante y, por lo tanto, para ser utilizado como compost para hacer que las plantas maduren más rápidamente.