La moda está en constante evolución y hace apenas unas semanas se celebró la Semana de la Moda, un evento que se celebra dos veces al año, en este caso febrero/marzo, donde las distintas colecciones de la próxima temporada, como en este caso Primavera/Verano 2023, suben a la pasarela.

Entre las distintas pasarelas, la influencia de los mocasines, un calzado cómodo y especialmente versátil, fue muy notable. De hecho, los mocasines se las arreglan muy bien para hacer malabarismos entre looks informales, conjuntos algo más estructurados o un clásico elegante. Los mocasines son un tipo de calzado tan versátil que puedes combinarlos de muchas maneras diferentes, incluso con un simple vestido o una falda por encima de la rodilla. Nunca es vulgar llevarlos en cualquier ocasión y, sobre todo, son tan cómodos que casi puedes caminar sobre una nube. Los mocasines vuelven a estar de moda para esta temporada de primavera y por eso estoy aquí para recomendarte conjuntos extravagantes para el día a día. Look de día: entre otros looks cotidianos, puedes combinar unos mocasines de ante con unos vaqueros denim, una camiseta sencilla y una gabardina a juego con el color de los zapatos. Quizá puedas embellecer el look con un reloj, collares de varios tamaños y longitudes, gargantillas, pendientes o un sencillo cloche.

Por otro lado, si buscas un look de noche sofisticado, pero sexy y atrevido, puedes combinar una falda plisada negra, una blusa blanca y una americana gris. Puedes llevar medias blancas a juego con la blusa y se recomiendan mocasines de cuero negro brillante con inserciones quizá doradas o plateadas según el conjunto. ¡No te pierdas este artículo sobre las últimas tendencias en moda!

Si buscas un look de cóctel con amigas, puedes optar por un vestido de seda con inserciones de encaje, una gabardina en color camel y unos mocasines de punta negros brillantes. Como complementos puedes añadir un cloche de piel, unas gafas de sol y unos anillos dorados.

Zara cuenta con un amplia gama de este tipo de calzados e diferentes colores y precios.