Como la propia palabra indica, la falda pantalón no es ni una falda ni un pantalón clásico, sino que es una prenda informal, suave con el cuerpo y que puedes utilizar como básico para tus looks de día e incluso recrear algunos conjuntos de noche o según la ocasión. Déjate llevar por la inspiración y el momento, no creerás la cantidad de looks que puedes recrear: siempre estarás a la moda y en sintonía con las últimas tendencias. En la década de 2000 estuvo muy de moda, muchas estrellas del pop y famosos inundaron las pasarelas de la época, aunque su uso en épocas anteriores era completamente distinto. De hecho, en los años 30 se utilizaba para jugar al tenis, mientras que solo en los 60 adquirió un significado diferente ligado al conformismo y a la sensación de libertad.

Moda de los años 2000: ideas de conjuntos con la falda pantalón 2023 es el año de las tendencias, de las novedades, pero también de los regresos como el de esta prenda tan peculiar. Su nacimiento se remonta a 1900, cuando estaba prohibido que las mujeres llevaran pantalones que mostraran sus formas. En efecto, en aquella época, el pantalón se consideraba un ultraje a la maternidad y a la feminidad, hasta el punto de verse como una especie de traición. Afortunadamente, con el paso del tiempo adquirió un aspecto completamente diferente, así que ahora que ya conoces algunos aspectos básicos sobre los orígenes de esta prenda, sólo te queda seguir leyendo esta interesante guía para conocer algunas ideas de outfits. Como look de día, te propongo dos alternativas diferentes: la primera es combinar una falda pantalón de lino blanco con un jersey o suéter oversize con estampados geométricos o rayas cruzadas, que sin duda debes combinar con mocasines de piel y un mini bolso bandolera. También puedes llevar una camisa blanca o azul claro metida por dentro de un pantalón para conseguir un look de talle alto. Añade una correa que recuerde al color de tus zapatos, que en este caso serán unas botas vertiginosas e importantes. No olvides añadir una gabardina y un bolso de piel del mismo color que las botas. Para la noche, o para un aperitivo con amigos, podrías optar por un atrevido match compuesto por la falda pantalón en cuestión en cuero negro brillante y como top un bralette, también en cuero. Como prenda exterior, podrías optar por un blazer y unos zapatos oversize, unos botines o unas botas de pitón para romper el look all-black, pero también podrías combinarlo con una capa del mismo material. La falda pantalón es una prenda que puedes encontrar en Zara en diferentes estilos: con estampado, cruzada, vaquera...