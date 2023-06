Descansar bien es esencial. Lo ideal es dormir 7 u 8 horas cada noche para levantarse a la mañana siguiente bien descansado y lleno de energía para afrontar un nuevo día. Todo el mundo debería tener una rutina nocturna: acostarse siempre a la misma hora y levantarse a la misma hora. Intente seguir este patrón siempre, incluso los fines de semana y los días festivos y vacaciones. Sin embargo, no son pocas las personas que padecen insomnio. Sin embargo, independientemente de la calidad del sueño, a menudo uno se encuentra con los ojos hinchados por la mañana. Las bolsas y ojeras, de hecho, no sólo están causadas por la falta de descanso. También pueden ser una predisposición genética y un signo del avance de la edad. Para aliviar ciertas dolencias y eliminar ciertas imperfecciones, a veces bastan pequeños gestos. Para levantarse por la mañana con un rostro bonito, relajado y un aspecto descansado, hay algunos trucos que se deben poner en práctica por la noche antes de acostarse. En primer lugar, es esencial desmaquillarse. Incluso quienes no se maquillan la cara deben limpiarse bien la piel para eliminar toxinas y restos de suciedad y smog acumulados durante el día. Después, aplicar por la noche una crema hidratante y nutritiva.

La hinchazón de los párpados suele ser un síntoma de retención de líquidos. Limite la sal durante las comidas y, para favorecer una circulación adecuada, intente dormir con la cabeza ligeramente levantada. Puede bastar con apoyar la cabeza sobre dos almohadas. Durante el día, beba abundantemente. Al menos de 1,5 a 2 litros de agua al día. Las infusiones y tisanas también son buenas, siempre que no estén azucaradas. Para levantarse por la mañana y admirar un rostro tan fresco y descansado como a los 20 años, es importante realizar regularmente un automasaje facial. Esto es esencial para favorecer la circulación en el rostro. Por la noche, después de limpiar y desmaquillar, masajea la piel realizando movimientos circulares de abajo hacia arriba. Empiece por el cuello y, a continuación, suba por las mejillas hasta los pómulos, trazando siempre varios círculos en el sentido de las agujas del reloj. A continuación, realice los mismos movimientos giratorios partiendo de la nariz y continuando hacia las sienes. A la altura de los párpados, tire bien de la piel hacia el exterior. Por último, coloque los dos pulgares bajo la barbilla y, con todos los demás dedos libres, masajee el contorno de los ojos realizando movimientos desde los pómulos hacia el exterior, y después de abajo hacia arriba.