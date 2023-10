Encontrar el pantalón perfecto es difícil. Es un tipo de prenda que depende mucho del tipo de cuerpo de cada mujer y cada corte de pantalón está indicado para una y otra figura. Entre los pantalones básicos de fondo de armario indispensables se encuentra el de estilo traje en diferentes colores. Y Zara tiene uno que lo califican como el mejor del mercado por su versatilidad.

Se trata de un pantalón con tejido estilo traje, acabado recto y un patrón que según muchas influcencers de moda sienta bien a todo el mundo. "Necesitas uno en tu armario", asegura una chica a través de su cuenta de TiKTok. Además, añade: "le hacen culo a todas".

El pantalón de Zara está dipsoniben en cinco colores: negro, blanco, azul celeste, beige y gris. Su precio es de 25,05 euros y es una de esas prendas que se agotan con regularidad, pero que la firma repone cada cierto tiempo dada su alta demanda.

Pese al éxito de la prensa, también hay críticas. Últimamente cada vez son más los comentarios de clientas que creen que los precios están cada vez más altos. Sobre el pantalón en cuestión, no lo recomiendan para chicas demasiado altas puesto que no es muy largo y puede quedar tipo pesquero (algo que, por otra parte, se ha llevado durante varias temporadas).

Pantalón blanco para el otoño

Una de las prendas más demandadas esta temporada otoño-invierno es el pantalón blanco. Le aporta calidad al look y, una vez llega el invierno, alegra los días más grises. entre las numerosas opciones para vestirse con pantalón blanco, Zara comercializa otro pantalón que está teniendo un gran éxito seguir dos máximas que buscan las clientas de la firma: está en tendencia y no cuesta más de 30 euros.

El pantalón blanco de Zara sigue la moda actual porque tiene la pierna acampanada, los bordes de abajo desflecados y la cintura curzada. Este tipo de detalles que aportan asimetría a las prendas es una de las tendencias del momento.

La tendencia más arriesgada

Los arneses son la prenda en tendencia más arriesgada y no apta para todo el mundo. Inditez ha comercializado dos arneses de cuero negros que están casusando sensación entre aquellas clientas que tenían que tirar de tiendas como Shein para conseguir este tipo de prendas más específicas. "Ya me podré poner un arnés sin que piensen que me va el sado", comentan algunas usuarias de este tipo de complemento que se comercializa ahora para el gran público a través de Zara.

A la hora de combinar los arneses de Zara, las estilistas recomiendan ponerlo sobre vestidos y/o camisas blancas para realzar la zona del pecho y darle un toque divertido a los looks más clásicos.