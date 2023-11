La primera edición de los GenZ Awards ha dejado looks para la historia. Sobre la alfombra roja de los premios organizados por Mediaset para premiar a los mejores creadores de contenido del año ha pasado un centenar de rostros conocidos. Con sus mejores galas, los influencers y rostros más relevantes del mundo del entretenimiento posan bajo el marco de los Premios de los que todo el mundo habla.

Las celebs han apostado por atrevidos vestidos, siendo los colores negro y rojo los más predominantes. Aberturas imposibles e infinitas, transparencias y 'brilli brilli' son otros de los patrones más repetidos. Las aberturas infinitas y las transparencias fueron dos de las máximas de los vestidos de las invitadas. Fani Carbajo, Zoe Bayona y Gal·la Mora lo demuestran con sus respectivos estilismos.

La pedrería tampoco faltó en la primera edición de los GenZ. Las exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' Rosario Mattew y Mayka Rivera apostaron por esta tendencia para sus vestidos. También Susana Megan, expretendienta de 'MyHyV' y pareja de Manu Lombardo se decantó por un vestido de estas características.

El llamativo look de Lara Álvarez

Lara Álvarez llegaba "muy emocionada" a la alfombra roja de los GenZ Awards 2023. Uno de los rostros más conocidos de Mediaset considera que era "muy necesario" hacer ese reconocimiento a los influencers "y al trabajado que tienen detrás". "Es un privilegio ser influencer porque han encontrado en su trabajo su vocación, pero también tienen mucha valentía por mostrar sus sentimientos y sus emociones aún sabiendo que hay odio y que todo el mundo puede opinar", nos decía a su llegada al Teatro Príncipe Pío.

Como presentadora, Lara también tiene que hacer frente a diario a la opinión pública. Comparándose con los influencers, la presentadora explicaba que es algo que "afecta a todos". "Yo tengo 37 años, la generación Z me pilla ya lejos, pero cuando yo empecé tenía inseguridades y no me había descubierto como persona ni como presentadora. Tú te expones a la opinión pública, pero no debería valer todo. No estoy a favor de que el odio se pueda hacer de manera gratuita", nos cuenta en esta entrevista. Para la ocasión, la firma CLARO Couture ha diseñado un estilismo exclusivamente para Lara Álvarez y hecho a medida. La presentadora da todos los datos de su look y explica el detalle que tanto ha llamado la atención y que, seguramente, va a convertirse en tendencia: el tacón dentro de la media. La presentadora también nos ha contado que para las alfombras rojas sigue un tipo de rutina muy distinto al que lleva a cabo en su día a día. Para los eventos, Lara Álvarez cuenta con un equipo de estilismo y peluquería que le ayudan a elegir el look para cada ocasión. Sin embargo, tal y como puedes escuchar en sus declaraciones, en su día a día la presentadora no se maquilla y opta por descansar la piel. "En mi día a día me cuido mucho por dentro. Hago deporte, yoga, meditación, como sano, leo, paseo con mis perros, estoy en la naturaleza...", dice sobre lo que intenta hacer cada día.

Ella considera que "no son dos mundos" distintos, ya que no podría vivir sin alguno de los dos. "Son necesarios los dos a la par", nos dice sobre su vida más privada y la pública, la de los medios de comunicación en la que la vemos desenvolverse a diario