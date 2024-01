Las arrugas del cuello pueden resultar embarazosas y hacernos perder confianza en nuestro aspecto, sobre todo si aparecen prematuramente. Afortunadamente, existen remedios naturales que pueden ayudar a reducir la aparición de arrugas y mejorar la elasticidad de la piel.

Uno de estos remedios es utilizar hojas de maizena y laurel. En este artículo te explicamos paso a paso cómo utilizar estos ingredientes para reducir las arrugas y conseguir una piel más tersa y joven.

Preparación de los ingredientes

Empieza por conseguir la maizena y las hojas de laurel. La maizena es fácil de encontrar en el supermercado y las hojas de laurel pueden comprarse en la sección de especias o cultivarse en casa. Asegúrate de tener suficientes hojas de laurel para poder utilizarlas en varias aplicaciones

Preparación de la mascarilla

Para preparar la mascarilla, pica finamente unas hojas de laurel y tritúralas hasta hacerlas polvo. En un bol, mezcle dos cucharadas de maicena con el polvo de laurel. Añada poco a poco agua tibia y mezcle hasta obtener una textura suave y cremosa.

Aplicar la mascarilla

Antes de aplicar la mascarilla, asegúrate de que la piel del cuello está limpia y seca. Con los dedos o un pincel de maquillaje, extienda la mascarilla sobre la piel, prestando especial atención a las zonas arrugadas. Masajear suavemente con movimientos circulares para que la mascarilla penetre en la piel.

Tiempo de aplicación

Deje la mascarilla en el cuello durante unos 20 minutos para que los ingredientes actúen sobre la piel. Durante este tiempo, relájese y disfrute de un momento de calma.

Retirar la mascarilla

Una vez transcurrido el tiempo de aplicación, aclare suavemente la mascarilla con agua tibia. Asegúrese de eliminar completamente cualquier residuo de la mascarilla.

Hidratar

Tras retirar la mascarilla, aplique una crema hidratante especialmente diseñada para el cuello. Masajear suavemente la piel con la crema para ayudarla a conservar su elasticidad e hidratación.

Para obtener mejores resultados, repita este tratamiento una o dos veces por semana.

Quemar laurel en casa por la noche: la solución que cada vez copia más gente antes de irse a dormir (y con lógica)

Las creencias populares son variadas y muchas vienen acompañadas de un aura de fascinación realmente increíble. De hecho, las generaciones más antiguas estaban muy apegadas a la espiritualidad y trataban de curar este aspecto de la vida de diversas maneras. Las costumbres y prácticas estaban muy extendidas hasta hace pocos años y revivir algunas de ellas podría ser más que interesante, además de eficaz. Por ello, deberíamos conocer el mayor número posible de creencias de nuestras abuelas, para poder poner en práctica su eficacia y, en particular, experimentar con ellas en la medida de lo posible. Las generaciones más antiguas prestaban especial atención a la naturaleza y, en particular, a ciertas plantas concretas.

El laurel, sin duda, está en la lista y ha sido utilizado durante muchos años por las abuelas por una gran variedad de razones. Es posible que las hojas de laurel tengan varias propiedades positivas para nuestra vida que nunca antes habíamos considerado. De hecho, parece que esta planta en particular puede explotar muchas flechas en su arco, flechas que muchos de nosotros no esperaríamos en absoluto. Por ejemplo, las hojas de laurel podrían ser útiles para rescatar un viejo libro que ahora nos parece demasiado estropeado y que no querríamos tirar por nada del mundo. O también, las hojas de laurel, colocadas de una determinada manera debajo de la cama, podrían atraer una serie de fortunas increíbles. Y esto ya es una buena razón para aprovecharlas. Pero eso no es todo. Estas hojas, de hecho, también podrían tener el "poder" de hacer que el ambiente sea más tranquilo y relajado, con el fin de acompañar a la persona en cuestión hacia la relajación total después de un día muy largo.

Así pues, según las antiguas generaciones, quemar 2 o 3 hojas de laurel podría ser útil para la llamada "atención plena". En este caso, hablamos de un estado mental totalmente relajado que nos ayudaría a superar el estrés de una jornada laboral. El consejo va dirigido especialmente a quienes practican yoga, porque parece que el olor que emana del laurel podría ser propedéutico y útil. Bastará con quemar algunas hojas secas en un recipiente ignífugo, tomando todas las precauciones necesarias. De este modo, podríamos aprovechar al máximo sus propiedades. Así pues, parece que esta es la increíble razón por la que las generaciones más antiguas practicaban esta costumbre. Pero la cosa no acaba ahí. De hecho, esta práctica también hará que toda la casa huela bien. El fuerte olor de la planta se extenderá por las diferentes estancias, tapando los malos olores y haciendo de nuestro piso un lugar totalmente perfumado. Evidentemente, estamos hablando, como ya se ha señalado, de una creencia popular. Esto significa que no existe ninguna prueba científica.