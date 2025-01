El significado de los colores en la moda y su uso en las casas de alta costura

La australiana Megan Hess es la ilustradora de moda más solicitada del mundo desde que 2006, se encargó del libro número uno en ventas del 'New York Times', 'Sex and The City', de Candance Bushnell. Tras esta carta de presentación planetaria, firmó retratos para el citado diario, además de 'Vogue', 'Vanity Fair' y 'Time'. Su estilo icónico se ha utilizado en campañas globales para Fendi, Prada, Cartier, Dior y Salvator Ferragamo, y tiene entre sus clientes a Givenchy, Tiffany & Co., Louis Vuitton y 'Harper's Bazaar'.

Ilustra toda su obra con una pluma Montblanc personalizada, a la que llama cariñosamente 'Monty', y, hasta ahora, lleva publicados 22 superventas, entre ellos 'Historia de la moda en 100 vestidos' o 'El fascinante mundo de la alta costura', ambos en Lunwerg, en 2019 y 2023. En la misma editorial acaba de salir 'Los colores de la moda', un lujoso volumen XL donde Hess descubre cómo los diseñadores de alta costura han utilizado este elemento [por capítulos, el azul, el verde, amarillo, naranja, rosa, rojo, violenta, marrón y blanco] para crear prendas emblemáticas y definir la personalidad de las marcas.

Este es un repaso por los más curiosos de toda la paleta:

AZUL "Al elegir un azul, es importante verlo tanto con luz natural como artificial, porque cambia muchísimo", decía Christian Dior. Desde los días en que Chanel creó la raya bretona para las prendas de ocio de las élites de la Costa Azul, generaciones de diseñadores de moda han adoptado el intenso azul del mar como fuente de inspiración. Por ejemplo, Alexander McQueen, en la colección de 'prêt-à-porter' de 2010, o los homenajes de Elie Saab y Zuhair Murad a la vida oceánica de 2019. En el filme 'El diablo viste de Prada' (2006), Meryl Street dice a su ayudante [Anne Hathaway]: "Este jersey no es simplemente azul, es azul cerúleo". Se trata de un profundo celeste con matices verdosos, nada que ver con el conocido como azul Tiffany & CO, cuyo color recuerda a un huevo de un petirrojo, y Pantone lo registró como 'Azul 1837'. Este tono en concreto se dio a conocer en 1845, y "estudios sugieren que el ritmo cardiaco de las mujeres aumenta un 20% al ver una caja del azul de la joyería. 🔵Es el tono que evoca tanto la tranquilidad como la riqueza.

Hess rememora a Grace Kelly en la Costa Azul, en 'Atrapa a un ladrón', de Hitchcock. / LUNWERG

ROJO "Una gota de rojo es más roja que un cubo entero", decía Henri Matisse. El distintivo rojo Cartier es un símbolo de opulencia y excelencia. El vestido rojo de lentejuelas que Marilyn Monroe lució en 'Los caballeros las prefieren rubias' es sinónimo de pasión y deseo, mientras que el vestido rojo de Audrey Hepburn en 'Una cara con ángel' (1957) refleja una elegancia alegre. En 1990, Julia Roberts llevó un diseño rojo de Marilyn Vance en 'Pretty Woman', que, más de 30 años después sigue copando las listas de los vestidos más icónicos de todos los tiempos. Los zapatos de suela roja de Christian Louboutin y los vibrantes vestidos rojos de Valentino aluden al lujo y la sofisticación. En el caso de Valentino, la firma lleva utilizando el rojo como su color distintivo desde el primer desfile que celebró en la primavera/verano de 1959. Desde 'Fiesta', el traje de cóctel de tul rojo de su primer desfile, hasta su extravagante colección roja del Año Nuevo Chino de 2024, sus creaciones siempre han incorporado distintos rojos. "Para la Maison -ha observado el diseñador-, el rojo no es solamente un color: es una marca indeleble, un logotipo, un elemento icónico de la firma, un valor". 🔴Este tono en la moda significado poder, romance, peligro, pasión y una audaz expresión de individualidad.

Desde sus inicios, la firma Valentino ha utilizado 550 matices de Rosso en sus diseños. / MEGAN HESS / LUNWERG

VERDE Sorprende que la ilustradora cite a Calderón de la Barca para glosar la importancia del verde en la moda. "El verde es el color principal del mundo y de él surge su belleza", dijo el dramaturgo español del XVII. En los primeros años de Hollywood, el verde ocupó un lugar destacado. Vivien Leigh lució un traje de terciopelo verde en 'Lo que el viento se llevó', y Elizabeth Taylor interpretó a Cleopatra en este color combinado con dorado en 1963. También últimamente, este tono lo ha llevado Anya Taylor-Joy, que retomó la estética clásica de la meca del cine con un Dior verde para los Globos de Oro de 2021. Además de Dior, Gucci siempre ha usado el verde. Al principio lo incorporó con el rojo y el blanco en la correa de su equipaje de lujo, que además aludía a la bandera italiana, y después, en sus estampados y monogramas, además de en alfombras rojas y muebles de sus 'boutiques'. También es el color verde oscuro emblemático de los almacenes de lujo londinenses Harrods (de sus conserjes y ositos). 🟢Es el tono de la vegetación y se dice que relaja la vista y el espíritu. Es el color de las piedras preciosas, los billetes y el trébol irlandés, pero también el de los celos y el veneno.

Café de Dior en Saint-Tropez: con el color verde se crea un espacio reparador y relajante para el visitante. / MEGAN HESS / LUNWERG

ROSA "Con el sol y un poco de rosa, todo es posible", decía la diseñadora de moda y 'socialité' estadounidense Lily Pulitzer. Dependiendo del tono, el rosa puede expresar una delicada feminidad o representar una declaración audaz. La predilección de Christian Dior por este color es bien conocida y se remonta a las paredes rosas de la casa en la que vivió durante su niñez. Hoy en día se relaciona con Barbie, sobre todo desde el estreno de la película de Greta Gerwig protagonizada por <strong>Margot Robbie</strong>. Algunos momentos memorables del rosa en las pasarelas son el traje de novia rosa de Chanel y la colección 'Pink PP' de Valentino. Este color también ha tenido su papel principal en el cine. El vestido de seda rosa que Marilyn Monroe lucía en 'Los caballeros las prefieren rubias' (1953) fue diseñado a toda prisa por William Travilla para su interpretación de 'Diamonds Are a Girl’s Best Friend'. La escena ha sido copiada y reinterpretada en numerosas ocasiones, en especial por Madonna en su videoclip 'Material Girl'. 🌹El rosa simboliza el glamur y los sueños infantiles, el romanticismo (desde la Antigüedad se asocia a las flores hermosas) y las cosas bellas.

En los últimos años, el rosa ha vuelto a asociarse a Barbie, gracias a la película protagonizada por Margot Robbie. / MEGAN HESS / LUNWERG

VIOLETA "Yo adopté el estilo punk mucho antes de que se popularizada. Ya llevaba ese peinado y me pintaba los labios de violeta", reconoció la diseñadora Vivienne Westwood. En la época de Cleopatra y Julio César, el pigmento morado se elaboraba a partir de un molusco. Era un proceso muy laborioso (y caro), por lo que el tinte que se obtenía era sumamente preciado (llegó a valer su peso en oro). De ahí que se asocie con la realeza y el poder. Otras veces, se vincula al mundo de la magia. En el cine ha protagonizado momentos estelares, como el vestido de seda de Eva Green, en 'Casino Royale'. En 2022, Pantone lanzó el tono 'Veri Peri', un mix del azul cielo y el violeta intenso. Firmas como Gucci, Valentino y Saint Laurent lanzaron colecciones recientes en este tono vibrante. Valentino también ha vestido a divas en 'total looks' de este tono, como Lady Gaga, Naomi Campbell o Florence Pugh. Christian Dior aconsejaba usarlo sobre una piel muy clara o muy oscura. 🟣Femenino y floral, si es lila o lavanda; atrevido y brillante, si es fucsia, y oscuro y sombrío, si se trata del tono uva o ciruela.

El violeta pastel es el color de las casas señoriales. / MEGAN HESS / LUNWERG

