¿Qué es el "hair oiling" y por qué está de moda? (ojo, que quizá no es tan bueno para el pelo como parece)

El "hair oiling" es una práctica de cuidado capilar que consiste en aplicar aceite en el cabello y cuero cabelludo con el fin de nutrirlo y fortalecerlo. Esta técnica tiene sus raíces en diversas tradiciones, especialmente en la medicina ayurvédica, y se ha popularizado por sus numerosos beneficios para la salud capilar.

El proceso de "oiling" generalmente involucra la aplicación de aceites naturales, como el aceite de coco, argán, oliva, romero o almendra, sobre el cabello y el cuero cabelludo. Después de la aplicación, se deja actuar durante un tiempo determinado (que puede ir desde 30 minutos hasta toda la noche) para que el cabello absorba las propiedades del aceite. Es habitual masajear estos aceites en el cuero cabelludo para favorecer su penetración en la raíz.

Esta técnica se ha popularizado sobre todo en TikTok. Las chicas suelen contar a sus seguidoras que lo hacen una vez (o dos) a la semana y han notado beneficios en su pelo. Les crece más rápido y más sano, aseguran.

¿Por qué puede resultar esta técnica benficiosa para el pelo?

Hidratación profunda: El aceite penetra en las fibras capilares, proporcionando una hidratación profunda que ayuda a restaurar el equilibrio de humedad, e specialmente en cabellos secos o dañados.

Fortalece el cabello: Los aceites naturales son ricos en nutrientes como vitaminas, ácidos grasos y antioxidantes, que fortalecen el cabello desde la raíz hasta las puntas, reduciendo el quiebre y la caída del cabello.

Previene la caspa: El aceite actúa como un hidratante natural que puede ayudar a equilibrar la producción de sebo en el cuero cabelludo, reduciendo la descamación y la caspa.

Aporta brillo y suavidad: Los aceites naturales suavizan las fibras capilares, dejándolas más manejables, brillantes y libres de frizz.

Protección contra el daño: Los aceites ayudan a sellar la cutícula del cabello, lo que protege a las fibras capilares de factores externos como la contaminación, el sol y el uso de herramientas de calor.

Ojo con el oiling

Sin embargo, ojo con las modas estéticas. En este caso, el oiling no resulta agresivo para el cabello ni tienen ninguna contraindicación, sin embargo, no es mágico. Con esta técnica no se consigue que crezca el pelo ni más rápido ni más denso, tal como aseguran los dermatólogos. Sí aporta hidratación y ayuda a que el pelo sea vea más bonito y brillante, pero no es milagroso. El pelo crece a su velocidad normal, pero lo hace más hidratado por lo que se rompe menos y eso da una sensación de más longuitud y densidad.

Tal como ocurre con muchas modas que se popularizan en las redes sociales, no es oro todo lo que reluce. El oiling sí, pero sabiendo que no es ninguna técnica milagrosa. Por suerte, en este caso, tampoco es dañina. Es una buena fórmula para conseguir un pelo saludable utilizando productos naturales.