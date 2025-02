Adiós a las botas: el calzado saludable que lleva desde la Reina Letizia a Cristina Pedroche

"Para presumir hay que sufrir", dice el refrán. Pero cada vez hay más personas que no están dispuestas a esto. La comodidad, la ropa sostenible y respetuosa con el medio ambiente y el cuidado del cuerpo son cada vez más improtantes a la hora de elegir indumentaria. Más si hablamos de los pies. Las bailarinas o merceditas se vuelven a llevar. Pero no unas cualquiera.

El calzado de moda es barefoot (zapatos hechos para que parezca que vas descalzo) y hecho en España con materiales reciclados y artesanía. La firma que ha conseguido alar con este concepto se llama Barevene. Ha conseguido unir el estilo con un tipo de zapato que se adapta al pie como un guante. Los responsables de esta firma son Ana López y Rafael García-Monge y lo confiesan en sus entrevistas: "La Reina es nuestra mejor influencer".

La Reina Letizia apuesta siempre, a la hora de vestir, por firmas españolas y que tengan una filosofía sostenible entre sus valores. Es algo que también ha inculcado a sus hijas. No es extraño verlas en eventos con ropa de alquiler, firmas sostenibles o reptiendo modelito. La Reina, debido a sus problemas en un pie ha tenido que bajarse de los tacones en más de una ocasión. Es entonces cuando ha lucido las merceditas de moda.

Otra que luce con orgullo las bailarinas barefoot es Cristina Pedroche. En más de una ocasión ha lucido varios modelos de la nueva temporada y ha desatado una oleada de comentarios preguntando dónde las había comprado.

Los modelos más demandados son los de terciopelo en diversos colores. Tienen un precio de 134 euros. También hay otro diseño que ha mostrado Pedroche: en animal printo. En este caso, rondan los 100 euros.

La idea de ir calzado como si fueras descalzo parece no tener precio según las personas que lo han probado. "Son una maravilla", comentan.