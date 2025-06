Britney Spears, la última musa de Demna Gvasalia al frente de Balenciaga

Antes de que Demna Gvasalia haga su debut triunfal en Gucci, en la Milan Fashion Week, del próximo septiembre, el creador georgiano, el genio rebelde de la moda -con sus diseños XXL, futuristas y disruptivos y sus accesorios polémicos-, se ha querido despedir de la casa donde lleva más de una década triunfando, Balenciaga, con una colección y una colaboración que no podía ser más icónica, junto a Britney Spears.

La princesa del pop debuta así en la alta costura como la última musa de Demna en Balenciaga, justo antes de que este se marche a Gucci el mes que viene.

"Pasando al siguiente capítulo, este es mi homenaje a la investigación creativa y al trabajo que mis equipos y yo hemos realizado durante los últimos 10 años", ha declarado el diseañdor sobre la colección. "También es mi carta de amor al público más fiel y vanguardista que hemos construido alrededor de la casa y con el que hemos conectado en este proceso creativo", ha seguido el mismo creador que hace cuatro años revolucionó París con una colaboración de lo más pop con Matt Groening: mientras que las grandes marcas francesas desplegaban sus colecciones en los desfiles, Demna robó la atención con un 'fashion film' que ponía a los personajes de Los Simpson a desfilar para Balenciaga.

Una camisa con la princesa del pop en los 2000 y una gorra de béisbol de la nueva colección de primavera de Balenciaga. / BALENCIAGA / INSTAGRAM

"Emocionada"

"Siempre me ha gustado la moda y me sentí muy honrada y emocionada de que Balenciaga y Demna decidieran colaborar conmigo en la última colección de Demna para la Casa", ha compartido por su parte Britney en un comunicado de prensa. ¡Espero que a mis fans les guste tanto como a mí! Estas son algunas de mis imágenes favoritas de una época increíble de mi carrera y mi vida, y estoy muy emocionada de compartirlas con todos.

La colección Primavera 2026 incluye un homenaje al legado de la estrella del pop, con fotos de archivo de las leyendas de la foto de moda Rankin y Steven Klein, junto con una lista de reproducción seleccionada con nuevos remixes de 'Gimme More' y 'Oops!... I Did It Again', de BFRND, esposo y colaborador de Demna.

'Total look' de Britney x Balenciaga. / BALENCIAGA / INSTAGRAM

Obsesión personal

Demna, fan declarado de Britney, quería cerrar su ciclo en Balenciaga con una cápsula que hablara de obsesiones personales. ¿Y qué mejor que Britney Spears x Balenciaga para traducir el poder de los iconos pop en el lenguaje contemporáneo de la moda?

Las prendas hacen referencia a esa estética dosmilera: camisetas, 'hoodies oversized', gorras con tachuelas y detalles con su firma. Hay sudaderas con capucha y gorras de béisbol que se venden por casi 900 euros.