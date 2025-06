Zara: las grandes cifras de la locomotora del grupo Inditex 50 años después

Han pasado 50 años del día en que Amancio Ortega materializó una de las mejores decisiones de su vida. Tras algo más de una década al frente de Confecciones GOA, una empresa que producía textiles para que los vendieran otros, abrió una tienda propia en la calle coruñesa que equivaldría al Passeig de Gràcia, en Barcelona, o a Serrano, en Madrid. La quisieron llamar Zorba, pero el azar y la intervención de algunas de sus primeras trabajadoras, hicieron que acabara subiendo la persiana como Zara. Medio siglo después, aquel comercio es la locomotora de un tren que factura más de 38.600 millones de euros.

Inditex es el tercer grupo de moda más valioso del mundo, hoy presidido por la tercera hija del magnate, Marta Ortega, y dirigido por el directivo Óscar García Maceiras. Y Zara sigue siendo su joya de la corona. Tanto, que pese a disponer hoy el conglomerado de grandes marcas como Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho o Massimo Dutti, de Zara (y Zara Home) siguen procediendo casi el 72% de los ingresos del grupo. Aportaba el 65% en 2005; se mantenía en ese porcentaje una década después, en 2015; pero ha empezado 2025 dependiendo en un 71,9% de la marca más emblemática de la casa.

Lo cierto es que los números reflejan una situación más que cómoda. Zara está en cifras récord de ingresos, unos 27.700 millones de euros en 2024, que se traducen en un 6,6% de crecimiento respecto a 2023 y en un salto del 140% respecto a 2014. También de los beneficios que obtienen antes de pagar impuestos, algo más de 5.400 millones de euros, el 71,2% de los que se lleva el grupo en total y un 8,8% más que en el año de antes. Ha extendido sus tentáculos hasta 97 países del mundo, si la vara de medir es la tienda física, y 214, si se tiene en cuenta la venta ‘online’.

Incluso en una de las pocas sombras del último balance de resultados hay una buena noticia: Zara termina 2024 con menos tiendas abiertas que el año previo, 2.150, un volumen muy similar, además, al que registraba una década atrás (2.085). Pese a eso, la superficie total de venta que combinan Zara y Zara Home supera los 3,14 millones de metros cuadrados, un 2,2% más que el año precedente. Es decir, que están logrando su objetivo de tener tiendas cada vez más amplias y cumpliendo, al mismo tiempo, con el programa de optimización (para ganar productividad) prometido a los accionistas.

No es casualidad que la compañía destaque, en la biografía de Zara que ha preparado con motivo de su quincuagésimo aniversario, hasta 13 aperturas recientes más por sus particularidades, que por la apertura en sí. Han llegado a un edificio diseñado por Frank Gehry, en Londres; han ganado metros en el Mall of the Emirates (el segundo centro comercial más grande Dubai); han abierto un Zara Man en Madrid que incorpora una cafetería llamada Zacaffè; y han abierto una tienda insignia en la ciudad china de Nanjingm, entre otras cosas. Esta última la han difundido a bombo y platillo, por su tamaño (2.500 metros cuadrados) y su alto nivel de digitalización.

"Queremos crecer en calidad"

“Es verdad que somos grandes y llevamos 50 años, pero nuestro espíritu es el de una empresa joven con mucho potencial de crecimiento en todos los sentidos: no se trata de vender más, se trata de vender bien y crecer de una manera sana, no vender por vender. Queremos crecer en calidad”, afirmaba la propia Marta Ortega, en un reportaje de El País Semanal con motivo de este aniversario.

Algo han avanzado, teniendo en cuenta que lo que marcó su éxito en sus inicios fue el instinto de Amancio Ortega de fijarse en la moda que triunfaba en otros países en esos años 70 y venderlo en una versión asequible en sus tiendas, y que ahora haga tiempo que estén montando sus establecimientos para que lo primero que se vea sea la ropa de más valor.

En cualquier caso, la ambición de fondo seguirá siendo crecer en general. Zara funciona con cuatro centros logísticos, tres en España y uno en Holanda, e Inditex hizo público hace un año que le construirá otro en Zaragoza de, nada más y nada menos, 286.000 metros cuadrados, el equivalente a 40 campos de futbol. "El objetivo de esta expansión logística es fortalecer la capacidad de Inditex para aprovechar las amplias oportunidades de crecimiento global a medio y largo plazo", confirmaron los directivos a los accionistas en la última presentación de resultados. Señal de que, si todo sigue así, para sus 60 Zara podría ser el doble de grande.