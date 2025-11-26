El desconocido uso de la crema de Nivea para parecer más joven

Si esos antiestéticos surcos conocidos como "patas de gallo" son cada vez más pronunciados, sobre todo en las comisuras de los ojos, lo que puedes hacer no es tanto practicar extraños rituales o agitar oraciones con la esperanza de que algo cambie.

Porque el fruto del cambio debe empezar por uno mismo, pero si quieres parecer más joven, siempre viene bien un poco de ayuda. Hablo de esta mascarilla que puedes hacer con la crema Nivea y un ingrediente que puedes conseguir fácilmente.

¿Quién iba a pensar que la receta de la juventud consistiría en sólo dos ingredientes? Sin embargo, es exactamente así, porque lo único que hay que hacer para que la piel se vea tan joven como hace 10 años es juntar una clara de huevo y media cucharadita de crema Nivea.

Ahora lo que tienes que hacer es poner la clara de huevo en un bol de cristal y luego añadir una cucharadita de crema Nivea antes de mezclarlo todo. A continuación, aplicar la mezcla realizada con la mezcla de estos dos ingredientes mediante un ligero masaje en las partes a tratar. A continuación, presione con las yemas de los dedos y frote durante unos 15 minutos.

Dejar actuar durante 30 minutos y aclarar. El efecto no será inmediato, ya que es necesario utilizar esta crema al menos cinco veces a la semana durante quince días para verlo. Sin embargo, en comparación con otras mascarillas, los resultados durarán más tiempo.

De hecho, es un remedio realmente eficaz para aumentar la producción de elastina y colágeno, gracias a las propiedades de estos dos ingredientes. Así que, si no puedes aceptar el paso del tiempo, y la presencia de surcos en tu rostro es una prueba más que clara de ello, ¿por qué gastar dinero innecesariamente en productos de belleza o incluso recurrir a la cirugía estética si tienes la solución al alcance de tu mano?