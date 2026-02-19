Mañana habrá colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección denim que es tendencia: desde pantalones hasta chaquetas a precio reducido

Para esta primavera, el denim vuelve a ser tendencia y en Primark lo tienes todo a tu alcance, desde pantalones hasta chaquetas a precio reducido, una selección de productos con precios muy ajustados. Mañana habrá colas kilométricas en Primarl para hacerse con alguno de estos artículos.

Artículos denim. / Primark

Y es que tienes para elegir cualquier cosa que te imagines, como los pantalones vaqueros de persona ancha tipo sastre, de corte bombacho y talle medio o jeggins con pernera cónica.

Pero también puedes elegir una camisa vaquera holgada, un top con mangas abullonadas o un vestido vaquero con manga abombada.

Artículos denim. / Primark

Complementos

Tampoco faltan las chaquetas y faldas de tejido vaquero, así como una serie de prendas que complementan al tejido vaquero, como una camiseta sin mangas de pointelle con bordado floral o la misma versión en cárdigan.