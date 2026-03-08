Mañana se esperan colas en Zara para comprar el pantalón viral "que sienta bien a todo el mundo" y está disponible en seis colores

Zara es especialista en dar con esa prenda en tendencia que, cada temporada, todo el mundo quiere y se convierte en viral. Hace años que su famosa cazadora biker amarillo mostaza se convirtió en la primera prenda viral de Zara. Todo el mundo tenía una. Eran los albores de las redes sociales. Ahora es diferente. Con Instagram, Tiktok o Youtube las posibilidades de dar con esa prenda que todo el mundo quiere se multiplican.

Los pantalones Barrel o globo son tendencia. Se trata de una prenda vaquera que redondea la figura. Se ajusta ligeramente en la cintura, se ensancha de forma curvada en las caderas y muslos, y se estrecha nuevamente en el tobillo. Zara ha lanzado este pantalón en seis colores y lo ha conseguido: es el pantalón viral de la temporada.

"Sienta bien a todo el mundo", comenta Carla en sus redes sociales. Se ha comprado uno para comprobar si es cierto que pueden adaptarse a cualquier cuerpo. "Me he comprado una talla menos porque dicen que quedan grandes", explica. El resultado: un acierto. "A las que estamos rellenitos ese tipo de pantalones no nos quedan bien", apostilla una de sus seguidoras.

Sea como sea, la venta de este pantalón está siendo un auténtico éxito. El pantalón viral de Zara es, según explican en su página web un "jean de tiro alto y cintura con trabillas. Bolsillos en delantero y espalda. Detalle de raya planchada. Cierre frontal con cremallera y botón". Tiene un precio de 39,95 euros y se puede comprar en diferentes tonos de vaquero, en negro y en blanco.

Zara, que fue fundada por Amancio Ortega en 1975 en La Coruña con la idea de democratizar la moda ofreciendo diseños de tendencia a precios accesibles, ha sabido adaptarse a la era de las redes sociales. Pese a que no hace colaboraciones con influencers, la publicidad se hace sola. No hay chica que no muestre sus compras en la tienda de Inditex y comparta sus impresiones.