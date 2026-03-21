Zara se rinde al universo Almodóvar: la camiseta que convierte 'Amarga Navidad' en el mejor escaparate del director
El gigante de Inditex amplía su vínculo con el cineasta manchego, con una pequeña cápsula inspirada en su última película, estrenada este viernes
Laura Estirado
Pedro Almodóvar siempre ha entendido que la imagen no es un simple adorno. En su cine, el color, los carteles, los tejidos y hasta un gesto cuentan una historia. Por eso encaja tan bien que Zara haya decidido dar un paso más en su relación con el director manchego y convertir 'Amarga Navidad', su última película recién llegada a los cines, en una propuesta de moda con entidad propia.
Además, no es la primera vez que ambos trabajan juntos. Antes de esta colección, Almodóvar ya participó en 2025 en el proyecto del 50 aniversario de Zara, con una camiseta de edición especial inspirada en su universo cinematográfico. Ahora, esa colaboración crece y se transforma en una propuesta más amplia, presentada por la firma como 'Amarga Navidad | Un film de Almodóvar' dentro de su línea de mujer.
La diferencia es importante porque cambia por completo la lectura del proyecto. Ya no se trata solo de un guiño gráfico o de una pieza aislada, sino de una colección de Zara con desarrollo propio, integrada en el universo editorial de la marca y pensada para trasladar el imaginario almodovariano a distintas prendas y accesorios.
La cápsula sale a la venta, además, la misma semana que Zara ha fichado a John Galliano con una colaboración inédita, en la que reinterpretará prendas del archivo del buque insignia de Inditex en colecciones con enfoque de alta costura a partir de septiembre de 2026.
La colección se compone de una sudadera, dos camisetas (negra y beig) y una 'tote bag', con precios desde los 19,99 euros hasta los 29,99 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- La guerra de Irán golpea al aeropuerto de Asturias: ya hay al menos un vuelo cancelado
- Bob Esponja, la receta para que los niños aprendan a hacer una resucitación cardiopulmonar en Piedras Blancas: 'Hay que adaptarse para que les sea más fácil
- El transitado puente de Oviedo que volverá a abrir: costará 900.000 euros y las obras durarán siete mses
- Multado con 100 euros por bajarse del coche echar gasolina, que se ha encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Un incendio por la noche calcina parte de la conocida Parilla Los Sauces en Avilés
- Es uno de los momentos más duros desde que abrimos', sostienen los propietarios de la parrilla avilesina arrasada por el fuego de madrugada
- Una comunidad de vecinos en Avilés denuncia vivir "encerrados" en su propia casa, unos escalones y un tramo de acera que ellos mismos tuvieron que reformar les separa de la calle: "Ni la ambulancia ni los taxis pueden pasar"
- Nueva pelea a la puerta de un after-hours de la calle La Luna de Oviedo: tres detenidos, uno de ellos con un machete, tras enfrentarse a plena luz tras una noche de farra