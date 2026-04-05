Las bailarinas trenzadas virales de la primavera se compran en Hipercor y están volando en sus dos colores
Las clientas aseguran que son cómodas y de buena calidad
"Ya aviso que van a volar. Son la tendencia de la temporada". Es la advertencia de una clienta de Hipercor sobre las nuevas bailarinas trenzadas de Hipercor. Son las sandalias del momento para primavera verano. Hay muchos modelos en diversas tiendas, pero las de el supermercado de El Corte Inglés tiene algo, en palabras de sus clientas: son de buena calidad y cómodas.
Se trata de una bailarina trenzada con pulsera en el empeine que deja ver parte del pie sin llegar a ir completamente desnudo y que son la opción perfecta pra quienes no se atreven a sumarse a la moda de zapatos transparentes o de rejilla. Esta opción es más elegante, más sobria y en Hipercor las venden en negro y marrón; dos colores básicos y muy ponibles. Los números van del 36 al 41.
El precio de estas bailarinas virales es de 25 euros y quienes las han comprado consideran que son un zapato de buena calidad. "Las tengo y son super cómodas", comenta una chica tras haberlas comprado.
Esta tendencia no es para todos los públicos. Hay quien considera que son zapatos "de la abuela" o todo lo contrario: "esos zapatos los tenía mi niña", comentan.
Sea como sea, es la bailarina más viral y una buena opción para llevar el pie fresco y vestido al mismo tiempo con la llegada del buen tiempo.
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