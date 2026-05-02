Colas kilométricas en Primark por culpa de Paula Echevarría: la nueva colección tiene los conjuntos que todo el mundo quiere por menos de 20 euros

Paula Echevarría tiene nueva colección con Primark y se nota. "Lo quiero todo. Voy a a ir ya a por varios conjuntos que luego se agota todo", comenta una seguidora de la actriz asturiana. Y su forma de actuar ante la nueva colección primavera-verano de Echevarría es la de muchas otras mujeres que estos días acuden a las tiendas en masa para hacerse con las prendas de esta cápsula.

Lo que se pone Paula Echevarría se agota. Y desde hace años, sus colecciones de Primark, son de las más aclamadas dentro de la firma. La cápsula para este verano tiene aires bohemios y está compuesta por más de un centenar de prendas relajadas válidas para ir cómoda, pero arreglada. Tiene una clara inspiración mediterránea y por menos de 20 euros se puede comprar un conjunto de dos piezas.

La fiebre del dos piezas

Los conjuntos de dos piezas son una de las tendencias del momento. Son prácticos, versátiles y, en el caso de los de Primark, baratos.

La colección de Paula Echevarría está compuesta por varios conjuntos. Los hay de pantalón corto de punto y con rayas por menos de 20 euros; un dos piezas denim, otro en cuadro vichy y, la joya de la corona: un conjunto boho chic en estampado paisley que está destinado a convertirse en viral. ¿Por qué? Tiene un estampado en tendencia, es holgado y cómodo para cualquier situación y su corte lo convierte también en una pieza elegante.

Tendencias para este verano

¿Qué se lleva esta primavera verano? Es un hecho: los conjuntos de dos piezas. En cuanto a colores, será un verano relajado, en tonos tierra y blancos. El acento lo pone el color verde y el caldera.

En materia de estampados, como cada primavera, habrá flores, pero también lunares y rayas. Los pantalones de rayas verticales son la prenda tendencia de la temporada.

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Esta primavera-verano viene boho y desenfadada con prendas holgadas y tejidos cómodos.