Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

'Oscars' de la Moda

Georgina Rodríguez, una Virgen de Fátima en la Met Gala con un rosario de siete millones

La empresaria, modelo y 'socialité' llevó un vestido azul de Ludovic de Saint Sernin y una joya diseñada por ella misma como homenaje sagrado

Georgina Rodríguez, como una virgen, en la Met Gala.

Georgina Rodríguez, como una virgen, en la Met Gala. / EFE

Laura Estirado

Barcelona

Georgina Rodríguez no necesitó corona para construir su imagen más devocional en la Met Gala. Le bastaron un vestido azul de Ludovic de Saint Sernin, un velo bordado y un rosario de siete millones de euros inspirado en la Virgen de Fátima para convertir su paso por la alfombra en una estampa de fe, lujo y celebridad.

La empresaria apostó por una de sus apariciones más personales: una silueta entre la novia mística y la diva contemporánea, con corsé, transparencias y un tono azul pálido que remitía de forma directa al imaginario mariano. El vestido, realizado por la firma francesa, envolvía el cuerpo con una sensualidad medida, mientras el velo de mesh bordado aportaba el punto ceremonial al conjunto.

AME9328. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 04/05/2026.- La Modelo y empresaria Georgina Rodríguez posa este lunes, durante la alfombra blanca de la Met Gala, en Nueva York (EE.UU.). La Met Gala inició con una actuación de un grupo de cantantes y bailarines que interpretó 'I Wanna Dance with Somebody', de Whitney Houston antes de dar paso a un desfile de celebridades. EFE/ Octavio Guzmán

'Look' sereno y confesional de la modelo Georgina Rodríguez, en la Met Gala. / Octavio Guzmán / EFE

Joya de diseño propio

Pero el verdadero golpe de efecto estaba en sus manos. El rosario de Georgina Rodríguez, valorado en siete millones de euros, no funcionó como un simple accesorio de alta joyería, sino como el centro narrativo del 'look'. Diseñado por ella misma, combinaba oro blanco, diamantes y perlas naturales, y estaba presidido por una medalla con la imagen de la Virgen de Fátima. En el reverso, los grabados personales reforzaban esa lectura íntima y familiar que suele acompañar sus estilismos más calculados.

En una Met Gala donde cada invitado intenta imponer un relato, Georgina eligió el suyo sin ambigüedad: fe, maternidad, fortuna y espectáculo. Su 'look' no buscaba pasar desapercibido ni refugiarse en la discreción. Al contrario, abrazaba el exceso desde una clave casi litúrgica, transformando la joya en amuleto, símbolo y declaración de estilo.

Noticias relacionadas

El resultado podrá dividir opiniones, como casi todo lo que rodea a Georgina Rodríguez, pero difícilmente puede negarse su eficacia visual.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alarma en Oviedo: el Ministerio del Interior pide ayuda para encontrar a una niña de 5 años desaparecida desde el jueves
  2. Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la báscula digital de cuchara más barata del mercado: disponible por 4,99 euros
  4. Investigan una violación a un joven que apareció aturdido en un parque de Gijón
  5. Muere una joven de 25 años tras precipitarse desde una ventana en Gijón
  6. Multado con 200 euros por circular a la velocidad adecuada, llevar la baliza v-16, pero encender molestar con el líquido parabrisas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  7. Multado un conductor con 500 euros pese a llevar la baliza v-16 pero cometer el erro en el techo del coche, donde se coloca: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  8. Oviedo ya tiene fecha para estrenar el nuevo mapa de TUA: nuevos trazados, frecuencias y paradas

¿Cantan los pájaros con acento propio en cada región?

¿Cantan los pájaros con acento propio en cada región?

El Ibex 35 avanza más de un 1% y el petróleo se mantiene sobre los 113 dólares con el foco en Ormuz

El Ibex 35 avanza más de un 1% y el petróleo se mantiene sobre los 113 dólares con el foco en Ormuz

Un subfusil de guerra, pistolas camufladas en bastones y cerca de 9.000 cartuchos: gran golpe al tráfico de armas en Asturias con cinco detenidos en Gijón y Oviedo

Un subfusil de guerra, pistolas camufladas en bastones y cerca de 9.000 cartuchos: gran golpe al tráfico de armas en Asturias con cinco detenidos en Gijón y Oviedo

VÍDEO: La Policía Nacional desarticula una red de tráfico de armas en Asturias con cinco detenidos

La multa de 200 euros que están recibiendo los motoristas por circular sin la v-19:"4 de cada 10 motos que están en las carreteras no están cumpliendo"

La multa de 200 euros que están recibiendo los motoristas por circular sin la v-19:"4 de cada 10 motos que están en las carreteras no están cumpliendo"

Muere un joven de 20 años apuñalado en Madrid

Muere un joven de 20 años apuñalado en Madrid

Dificultades logísticas

Dificultades logísticas

Un estudio revela que los microplásticos también pueden calentar la atmósfera

Un estudio revela que los microplásticos también pueden calentar la atmósfera
Tracking Pixel Contents