Las deportivas de la Reina Letizia: se fabrican en España, son respetuosas con el pie y se las pone tanto con traje como con vaqueros

La Reina Letizia viste de marcas mundanas como Zara y Mango, repite vesturario con falicilidad y siempre apoya a las marcas españolas. Sus hijas siguen el mismo camino y no es extraño verlas con ropa de alquiler para eventos como los Premios "Princesa de Asturias". Siguen los estilismos de la calle y por eso, en sus armarios, no pueden faltar las zapatillas blancas.

El zapato plano se ha vuelto un imprescindible para la Reina a raíz de una dolencia en el pie izquiero conocida como neuroma de Morton, una afección crónica diagnosticada alrededor de 2022, a menudo exacerbada por el uso prolongado de tacones altos. Al mocasín y la bailarina se le unen unas zapatillas de deporte blancas fabricadas en España por la marca MU the Brand.

Modelo Mu-01 / LNE

El modelo que lleva la Reina son, en palabras de la firma, "etilosas, versátiles y muy cómodas". Las venden como ese calzado que sirve tanto para la oficina como para una cena. Están confeccionadas artesanalmente en España con piel de gran calidad y atención a cada detalle. Se venden a 149 euros y están disponibles en varios colores.

Las deportivas de la Reina

Doña Letizia ha lucido sus zapatillas en diversos contextos. Desde los Juegos Paralímpicos de París con unos jeans y una camiseta a una propuesta más formal: con pantalón blanco y americana de tweed para acudir al Teatro Real.

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La muestra de que son un calzando de confianza es que se las pone en su día a día. En una salida informal por el centro de Madrid la Reina fue fotografiada luciendo sus MU.