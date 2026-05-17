Las deportivas de la Reina Letizia: se fabrican en España, son respetuosas con el pie y se las pone tanto con traje como con vaqueros
El modelo cuesta menos de 150 euros y la asturiana las ha lucido en eventos tan diferentes como los Juegos Paralímpicos de París o en el Teatro Real
La Reina Letizia viste de marcas mundanas como Zara y Mango, repite vesturario con falicilidad y siempre apoya a las marcas españolas. Sus hijas siguen el mismo camino y no es extraño verlas con ropa de alquiler para eventos como los Premios "Princesa de Asturias". Siguen los estilismos de la calle y por eso, en sus armarios, no pueden faltar las zapatillas blancas.
El zapato plano se ha vuelto un imprescindible para la Reina a raíz de una dolencia en el pie izquiero conocida como neuroma de Morton, una afección crónica diagnosticada alrededor de 2022, a menudo exacerbada por el uso prolongado de tacones altos. Al mocasín y la bailarina se le unen unas zapatillas de deporte blancas fabricadas en España por la marca MU the Brand.
El modelo que lleva la Reina son, en palabras de la firma, "etilosas, versátiles y muy cómodas". Las venden como ese calzado que sirve tanto para la oficina como para una cena. Están confeccionadas artesanalmente en España con piel de gran calidad y atención a cada detalle. Se venden a 149 euros y están disponibles en varios colores.
Las deportivas de la Reina
Doña Letizia ha lucido sus zapatillas en diversos contextos. Desde los Juegos Paralímpicos de París con unos jeans y una camiseta a una propuesta más formal: con pantalón blanco y americana de tweed para acudir al Teatro Real.
La muestra de que son un calzando de confianza es que se las pone en su día a día. En una salida informal por el centro de Madrid la Reina fue fotografiada luciendo sus MU.
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