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La Reina Letizia estrena vestido de encaje rosa en el adiós de la Princesa Leonor al Ejército: se vende en El Corte Inglés y está rebajado

La monarca recicla muchos de sus estilismos y suele apostar por firmas españolas y marcas destinadas al gran público

La Reina Letizia, junto al Rey Felipe y la Princesa Leonor en la despedida de la heredera al trono al Ejército

La Reina Letizia, junto al Rey Felipe y la Princesa Leonor en la despedida de la heredera al trono al Ejército / EUROPA PRESS

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Valeria Montero

Día histórico para la Familia Real, ya que después de tres años y de su paso por los Ejércitos de Tierra -en la Academia General de Zaragoza-, la Marina -en la Escuela Naval de Marín y el buque escuela de La Armada Juan Sebastián Elcano-, y el Ejército del Aire y del Espacio -en la Academia de San Javier, Murcia-, la Princesa Leonor ha puesto punto y final a su formación militar como futura jefa de las Fuerzas Armadas en un emotivo y solemne acto en el que ha recibido su Real Despacho de Alférez de manos del Rey Felipe VI y la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco ante la orgullosa mirada de la Reina Letizia y de la Infanta Sofía.

SAN JAVIER (MURCIA), 10/07/2026.- La reina Letizia y la infanta Sofia, durante el acto de entrega de los reales despachos de empleo de los tenientes de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), este viernes en San Javier. EFE/Marcial Guillén

La reina Letizia y la infanta Sofia, durante el acto de entrega de los reales despachos de empleo de los tenientes de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), este viernes en San Javier. EFE/Marcial Guillén / Marcial Guillén / EFE

Mientras que la Princesa de Asturias ha lucido el protocolario uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio, su madre ha tirado la casa por la ventana y, teniendo en cuenta lo especial de la ocasión, ha estrenado un elegantísimo diseño de encaje en color rosa pálido perfecto para combatir las altas temperaturas de Murcia. Un vestido midi de la firma estadounidense Adrianna Papell -a la venta en El Corte Inglés- con cuerpo entallado y cuello redondo cerrado, manguita corta con detalle de puntilla y falda evasé tableada con ligero vuelo confeccionado en un delicado encaje con motivos florales y forro del mismo tono, un rosa nacarado que ha ido ganando terreno en su vestidor en los últimos tiempos.

Este vestido, que se puede adquirir en El Corte Inglés, está disponible en dos colores, marfil y azul claro. Este último tono está rebajado a 174 euros. El modelo en marfil no baja de su precio real, 249 euros. El color que elegió doña Letizia no está disponible. El vestido está disponible de la talla 32 a la 44.

La Reina Letizia acompañó el vestido con complementos de Magrit en el mismo color -zapatos destalonados de tacón sensato y bolso de piel con solapa-, y unos pendientes de oro rosa y diamantes con forma de estrella de la marca Gold&Roses, y su inseparable anillo de Coreterno.

SAN JAVIER (MURCIA), 10/07/2026.- La reina Letizia abraza a la princesa de Asturias, Leonor, en presencia del rey Felipe VI y de la infanta Sofia, durante el acto de entrega de los reales despachos de empleo de los tenientes de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), este viernes en San Javier. EFE/Marcial Guillén

SAN JAVIER (MURCIA), 10/07/2026.- La reina Letizia abraza a la princesa de Asturias, Leonor, en presencia del rey Felipe VI y de la infanta Sofia, durante el acto de entrega de los reales despachos de empleo de los tenientes de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), este viernes en San Javier. EFE/Marcial Guillén / Marcial Guillén / EFE

El adiós al ejército de la Princesa Leonor

La formación militar de la princesa Leonor ha llegado a su fin este viernes. La heredera de la Corona ha participado con sus compañeros de la Academia General del Aire de San Javier (Murcia) en un acto, presidido por los Reyes, que pone el broche a esta etapa. Después del bachillerato en Gales, en vez de pasar a la universidad, ha dedicado tres años a conocer desde dentro los tres ejércitos, tierra, mar y aire, para prepararse en su papel como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas.

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El plan, aprobado por el Gobierno en 2023, ha replicado el recorrido de Felipe VI, condensado en un formato acelerado. Desde su ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza en agosto de ese año hasta su paso final por el Ejército del Aire y del Espacio este curso, Leonor ha transitado por los tres ámbitos —tierra, mar y aire— combinando instrucción técnica y proyección institucional. La educación castrense, según el comunicado que emitió en su momento la Casa del Rey, ha servido para fomentar “de manera expresa virtudes como la lealtad, la disciplina, el valor o el compañerismo, y principios como la responsabilidad, la ejemplaridad o la austeridad”.

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