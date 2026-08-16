Adiós a las canas sin usar químicos: pon romero en el pelo así y rejuvenece 20 años

A partir de los 30 años empiezan a aparecer las primeras canas. A estas alturas ya somos maduros y sabios (eso esperamos), pero no nos importa que todo el mundo lo sepa. Así que es una carrera de remedios para disimularlas. La primera opción siempre es ir a la peluquería, conscientes de que estamos introduciendo un nuevo gasto fijo mensual en nuestras vidas. Sin embargo, antes podríamos experimentar con otras soluciones más naturales para cubrir las canas incluso a los 50 años, sin recurrir necesariamente al tinte.

Todos odiamos las canas, especialmente las mujeres. En realidad son parte natural del proceso de envejecimiento y, en algunos casos, también confieren cierto encanto. Las más intrépidas lucen un cabello plateado incluso a los 50 años y lo llevan con clase y elegancia. La mayoría, sin embargo, prefiere someter su cabello a un considerable estrés químico, con tintes de moda para mayores de 50 años, que, sin embargo, pueden resecar y desgastar el cabello a largo plazo. Veamos cómo cubrir el pelo blanco de forma natural o, al menos, cómo alternar los tintes con productos más naturales.

Podemos cubrir las canas a los 30 o 50 incluso sin teñirlas

Empecemos por los cabellos más difíciles de cubrir: los castaños y negros. Para este tipo de cabellos es aconsejable utilizar índigo, una sustancia vegetal, que no sólo oscurece el pelo sino que le da brillo y fuerza. Se encuentra fácilmente en herboristerías, ya sea en polvo o en preparados listos para usar. Si optamos por el polvo, debemos mezclarlo con yogur natural y dejar reposar la mezcla durante aproximadamente una hora, para después lavarla. La cobertura de este tinte natural dura aproximadamente un mes. Es más fácil para cabellos rubios. El blanco se nota menos en este tipo de cabello. El envase en este caso se prepara con:

4 sobres de manzanilla orgánica;

1 litro de agua.

Llevamos el agua a ebullición y añadimos nuestros sobres de manzanilla, dejando infusionar hasta que se enfríe completamente. Procedemos al lavado, que completamos dejando el cabello en el agua de manzanilla durante al menos 10 minutos. Llegados a este punto, ya podemos secarlos. A diferencia del añil, este pack nos durará unos 10 días, tras los cuales tendremos que repetirlo. También podemos añadir cúrcuma, un excelente colorante para cabellos rubios.

Otros remedios para el pelo oscuro

El cacao también es un buen producto natural para oscurecer el cabello. Para este pack necesitaremos:

50 g de cacao en polvo;

120 ml de yogur entero;

1 cucharada de aceite de coco;

1 cucharada de miel.

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Poner todos los ingredientes en un cuenco y mezclar bien. Aplicar la mezcla sobre el cabello y dejar actuar durante una hora. En este punto, se procede al champú. Para el cabello oscuro, también es excelente la cáscara de nuez, que tiene un tiempo de fijación de unos 45 minutos. Por último, tenemos la salvia y el romero, también grandes aliados contra el pelo blanco. Podemos aplicar una infusión con unas hojas de salvia para aclarar el cabello después del champú. Para el romero, en cambio, tendremos que preparar una decocción hirviendo unas ramitas durante un cuarto de hora. En este caso, tendremos que dejar el pelo en remojo durante unos minutos antes de secarlo. Con estos remedios naturales podremos cubrir las canas y ahorrar mucho dinero.