Hay hamburguesas que no llevan carne y el pan no lleva harinas. Es decir, se trata de una hamburguesa saludable con pocas calorías, pero sin perder sabor. Para conseguir una versión lo más saludable posible es importante hacerlo todo, desde la carne, al pan o las salsas. No lleva mucho tiempo: en dos minutos tenemos el pan y en 10 minutos de horno las hamburguesas.

Para hacer el pan se necesitan claras de huevo, harina de avena o centeno y semillas (opcional). ¿Cómo se hace? solo hay que mezclar ingredientes. La proporción es la siguiente: una clara de huevo por una cucharada de harina. Más o menos con dos claras y dos cucharadas de harina tendremos las dos tapas para el pan de hamburguesa. Con estos ingredientes hay que crear una masa que pondremos en la sartén. Para que quede con una forma redonda lo ideal es usar un aro (de los que se usan para emplatar). Se pone en la sartén y se colocan las semillas al gusto. Le quedan muy bien las semillas de girasol y también algunos granos de avena. A continuación se vuelca parte de la masa con el grosor deseado y se tapa la sartén para que se haga bien por todos los lados. Con la otra tapa se repite el proceso. La receta de hamburguesas de calabacín esponjosas que comerás aunque no te gusten las verduras Para hacer las hamburguesas sin carne utilizaremos con sustituto bonito o atún. Si nos gusta el sabor a cebolla empezaremos dorando media a la sartén. La masa de las hamburguesas se hace con: un huevo, una lata de atún, ajo en polvo, copos de avena, sal y pimienta, un poco de aceite y la cebolla (si hemos decidido ponerla). Se mezclan todos los ingredientes y se dejan los copos de avena para el final porque se irán añadiendo según sean necesarios. Este ingrediente seco es el que le va a dar consistencia a la masa por lo que hay que ir viendo cuánto se necesita para que las hamburguesas sean manejables. Una vez que tengamos la masa, se va haciendo la forma de las hamburguesas sobre un papel de horno. Apenas necesitan diez minutos de calor. También se pueden hacer vuelta y vuelta a la sartén. Completar la hamburguesa es sencillo. Se pueden poner unas hojas de lechuga, rodajas de tomare, algo de queso y, si nos apetece, un huevo. Para las salas, te dejamos aquí algunas ideas saludables (en este enlace), aunque siempre puedes optar por mostaza zero o una buena salsa de tomate.