No hay dos ensaladillas rusas iguales. Hay tantas versiones como cocineros y cocineras en el mundo. Sin embargo, la versión de los "realfooders" -personas que no incluyen ultraprocesados en su dieta) es una auténtica locura: es de un color rosa intenso y no engorda porque no lleva mayonesa. La clave está en usar para la salsa yogur y remolacha. Es la opción perfecta para comer este plato durante el verano sin remordimientos. Además, es una receta muy sencilla y con ingredientes muy sencillos y económicos.

Para la ensaladilla rusa los ingredientes pueden variar, pero en la receta que propone este movimiento nutricional impulsado por el nutricionista Carlos Ríos utilizan tres patatas pequeñas, dos zanahorias, uno o dos huevos duros, pepinillos, una lata de atún y una lata de pulpo. Pero, esta parte de la receta se puede variar y cambiar unos ingredientes por otros al gusto. La clave de esta receta es la salsa rosa realfooder. Estos son sus ingredientes: 150gr de yogur griego natural

Media remolacha cocida (y un poco del líquido)

Zumo de medio limón

Un chorrito de AOVE de la lata de atún

Sal y pimienta al gusto Para hacer la salsa únicamente hay que batir todos los ingredientes a máxima potencia. En cuanto al resto del proceso de elaboración, es sencillo: hay que cocer las patatas y las zanahorias (unos 35 minutos), cocer los huevos y mezclar todos los ingredientes. Una vez tengamos la parte sólida de la ensaladilla, se le añade la salsa rosa especial y listo. View this post on Instagram A post shared by Realfooding® | Recetas Sanas (@realfooding)