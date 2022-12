La Navidad es tiempo de regalos, pero eso supone un importante desembolso económico que no todo el mundo puede permitirse. Por eso los regalos comestibles son una buena opción a tener en cuenta en estas fechas tan especiales, sobre todo si los hacemos nosotros mismos. Esta es una manera de quedar bien con nuestros seres queridos y, además, ahorrarnos mucho dinero.

Y es que hay regalos comestibles que se pueden hacer con cosas que todos tenemos en la cocina o, en el caso de tener que comprar los ingredientes, estos tienen un coste muy bajo. Eso sí, el resultado es tan espectacular, que parecerá que te has gastado un dineral en ellos. Aquí hay que dejar volar la imaginación, pero no te preocupes, aquí te damos tres ideas para que no tengas que estrujarte la cabeza y solo te dediques a cocinarlos. Además, podrás hacerlos con niños, ya que no necesitarás utilizar ni siquiera el horno.

Una de las ideas de regalos comestibles son las chocolatinas de muñeco de nieve. Para eso utilizarás chocolate con leche, que deberás derretir previamente en el microondas, siempre en tramos de un minuto para evitar que se queme el chocolate. Una vez que lo tengas derretido, pásalo a una bandeja. Eso sí, guarda un poco de ese chocolate que lo tendrás que utilizar para decorar los muñecos de nieve. Para hacer los muñecos de nieve utilizarás discos de chocolate blanco que colocarás de tres en tres. Con el chocolate derretido, mételo en una bolsa y corta la punta muy fina. De este modo podrás decorar los ojos, nariz y boca del muñeco de nieve. Para finalizar, decora con granas de azúcar. Una vez que lo tengas todo listo, mételo en el congelador hasta que el chocolate se endurezca. Después puedes cortarlo en trocitos, separando cada muñeco de nieve, y envolverlos para regalo.

Renos de chocolate

Otra idea muy sencilla son los renos de chocolate. Para realizarlos necesitarás barritas de chocolate de las que puede comprar en cualquier supermercado, además de chocolatinas tipo Lacasitos, utilizándo únicamente las de color rojo, ya que serán la nariz de nuestros renos. Para hacer los cuernos utilizaremos pretzels, esas galletitas saladas que venden en el supermercado. Para pegar los Lacasitos y los pretzels podemos utilizar chocolate derretido.

El último de los regalos comestibles se puede utilizar, además, como decoración navideña. Y es que para ello necesitaremos una bola de navidad hueca, que sea transparente, porque será el envase utilizado para el regalo. Sirviéndonos de un embudo, meteremos dentro chocolate en polvo, granas de colores y nubes de tamaño mini. Sumando todos estos ingredientes y agregándole leche, tendremos un sabroso chocolate caliente, muy típico en estas fechas.