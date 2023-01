¿Te han sobrado un montón de uvas de Nochevieja y no sabes qué hacer con ellas? No te preocupes, porque aquí encontrarás una receta sencilla para evitar el desperdicio de tanta fruta. Y es que lo normal es que se acaben juntando en casa cantidad ingentes de uvas para la celebración de Nochevieja cuando solo acabamos comiendo una docena de uvas. Al final, no sabemos qué hacer con tanta fruta y se acaba poniendo mala, con lo que sólo conseguimos desperdiciarla. Afortunadamente, hay formas de evitar tirar la fruta que no nos hemos comido en esta noche tan especial.

La tradición de las uvas en nochevieja es una costumbre que se celebra no solo en España, sino en muchos otros países de habla hispana durante la celebración del fin de año. La tradición consiste en comer doce uvas mientras se van dando las doce campanadas que anuncian la llegada del nuevo año. Según la leyenda, esta tradición tiene sus orígenes en España en el siglo XIX. Se dice que durante esa época, las uvas eran consideradas un símbolo de la abundancia y la buena suerte, y se creía que comer doce uvas durante las doce campanadas de la medianoche ayudaría a garantizar un año lleno de prosperidad y felicidad. Con el tiempo, esta tradición se fue extendiendo por toda España y luego a otros países de habla hispana, como México, Argentina, Chile y muchos más. Actualmente, es común ver a muchas personas en todos estos países celebrando el fin de año con una copa de cava o champán y, por supuesto, una docena de uvas. Para llevar a cabo esta tradición, es importante comprar una docena de uvas frescas y sin daños. Algunas personas prefieren comprar uvas de distintos colores y sabores para hacer la celebración más divertida y variada, mientras que otras prefieren mantenerse fieles a un solo tipo de uva. Una vez que se tienen las uvas a mano, es hora de esperar a las doce campanadas de la medianoche. Brindis Una vez que se han comido las doce uvas, es hora de brindar por el nuevo año y por todo lo que se espera que traiga. Algunas personas también suelen hacer deseos mientras comen cada una de las uvas, creyendo que esto ayudará a hacer que se cumplan durante el próximo año. Pero cuando ha acabado la celebración, nos encontramos con un montón de uvas en casa. ¿Qué podemos hacer con ellas? Pues gominolas de uva saludables. Para ello, trituraremos las uvas con un poco de zumo de limón. Esta mezcla la llevaremos al fuego hasta que reduzca, siempre en fuego medio, para evitar que se queme. Una vez cocinada la uva triturada, la pondremos sobre un tapete de horno, extendiéndola bien, y hornearemos durante dos horas a 100 grados de temperatura. Y ya estarán hechas las gominolas de uva, las podremos cortar en tiras para que sean más fáciles de comer.