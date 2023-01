Hacer un arroz blanco parece no tener ningún misterio, pero es bastante común que quede apelmazado o pastoso. Si te ocurre esto hay un truco infalible para que esto no ocurra. Con un solo gesto conseguirás que quede suelto y delicioso. Además, es importante la elección del arroz. En general, el arroz redondo o corto tiende a apelmazarse más porque está pensado para recetas que requieren de más caldo para hacer paellas o arroces con pollo, conejo u otras variantes. Sin embargo, para hacer un arroz blanco sencillo suele funcionar mejor el arroz largo porque no se pega tanto.