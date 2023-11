Los dulces no están prohibidos para los celiácos, siempre que no lleven gluten. Pero es que hay un sinfín de recetas de postres sin gluten con los que no tienen por qué preocuparse aquellos que tengan esta alergia alimentaria. Y de hecho, ahora te voy a mostrar la receta de una sabrosísima tarta de manzana con la que te chuparás los dedos. Una receta sencilla de preparar y muy económica.

Para elaborar esta tarta necesitas, 200 gramos de harina sin gluten (en el supermercado venden mezclas sin gluten de diversa índole), 50 gramos de harina de trigo sarraceno (que aunque lo parezca por el nombre, no tiene gluten), 150 gramos de azúcar, tres huevos, una cucharadita de polvo de hornear, ralladura de limón, canela en polvo, 200 centímetros cúbidos de agua y 50 centímetros cúbicos de aceite. Por supuesto, necesitas manzanas. Lo primero es mezclar los ingredientes secos y, una vez que estén bien mezclados, agrega los huevos, el aceite y el agua. Cuando tengas una mezcla homogénea, lo tendrás listo. Después la pasarás a un molde. Ahora coge las manzanas y córtalas en rodajas finas que colocarás encima de la masa. Una vez listo, lo metes al horno que debería estar precalentado previamente a 180 grados. Y ahí lo dejarás unos 40 minutos, aunque depende de cada horno. Para saber si está hecha la tarta, puedes meter un cuchillo, y cuando salga limpio, estará hecha la tarta. Si quieres ver esta receta en vídeo, te paso el de Soy CelÍaco No Extraterrestre, una youtuber argentina que hace recetas sin gluten de todo tipo que están buenísimas.