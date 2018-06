Cinco cosas que tienes que tener claras para dejar de fumar

Si has decidido dejar de fumar tenemos que darte una noticia buena y una mala. La primera es evidente: van a mejorar tu salud y tu bolsillo. La segunda es quizá menos inspiradora: dejar de fumar no es fácil. Da igual lo que te hayan dicho, si llevas años fumando quitarte esa costumbre tan fea te va a costar. Por eso nosotros queremos ayudarte y en este artículo te contamos cinco cosas que tienes que tener claras antes de afrontar el reto. ¿Aún necesitas más ayuda? Aquí tienes 11 trucos para afrontar el fin del vicio.



No es fácil (pero es menos complicado de lo que te dicen)

Está claro que superar una adicción, sea cual sea, no es una tarea sencilla. Muchos lo intentan y fracasan. Hay expertos que aseguran, de hecho, que la mayor parte de los fumadores no logra dejarlo hasta el tercer intento. No vamos a analizar estadísticas en este artículo pero sí que te vamos a decir algo que tienes que tener muy claro: dejar de fumar no es fácil pero tampoco es tan difícil como lo pintan. Mejor nos explicamos: cuando superamos una adicción como la del tabaco tendemos a premiarnos a nosotros mismos pensando que hemos superado una gesta imposible. Idealizamos el tabaco y el placer que nos daba fumar. Por eso, para sentirnos mejor, cuando alguien nos pregunte si fue difícil dejar de fumar siempre tenderemos a decir que sí, que fue una gesta casi imposible aunque no lo fuera tanto.



Es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida

O, al menos, una de las mejores. Sólo queremos que pienses que a lo largo del año te estarás ahorrando más de 1.000 euros y que con ese dinero vas a poder darte uno de esos caprichos que siempre quisiste y nunca te pudiste permitir. Pero es que el dinero no es lo único importante en esta vida. También es fundamental que pienses en tu salud. De hecho el bienestar personal debería ser la razón principal para afrontar el reto. Vas a reducir (y mucho) tus probabilidades de sufrir una enfermedad.



Vas a necesitar apoyo exterior

Es posible que logres dejar de fumar tú solo. Pero es poco probable. Así que no dudes en pedir consejo. Ten en cuenta que a tu alrededor cada vez hay más gente a la que le repele el tabaco. El humo de los cigarrillos está cada vez peor visto gracias, en buena medida, a campañas como la Ley Antitabaco. Eso te va a ser muy útil. La presión de grupo que hace que cada vez esté peor visto fumar hará que muchos de tus amigos te ayuden en lo que necesites para superar tu adicción.



Tu cuerpo va a experimentar cambios

Sí: tu cuerpo va a cambiar. Por eso es importante que el cambio de vida asociado a dejar de fumar llegue más allá del tabaco. Si no lo haces tienes que empezar a hacer deporte y a cuidar tu dieta. No es una cuestión sólo de peso: tienes también que controlar tus nervios. Y eso es lo verdaderamente importante.



La adicción física apenas dura unas horas

En el tabaco hay dos tipos de adicciones: la psicológica y la física. La segunda (la que hace que tu cuerpo te impulse a fumar de una manera irracional totalmente) dura apenas unas horas. De hecho unas horas después de haber encendido tu último cigarrillo debería desaparecer por completo de tu cuerpo la nicotina, que es la sustancia que te hace adicto.