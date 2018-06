Doce alimentos que tienes que comprar si quieres perder peso (y grasa)

Perder peso es fácil si sabes cómo hacerlo y si cuentas con las herramientas básicas para saber adelgazar. Una dieta sana y equilibrada es fundamental tanto para adelgazar y cumplir con la operación bikini como para mejorar tu salud en general. Lo primero que tienes que tener claro es que un cambio en tu dieta eliminando por ejemplo los ultraprocesados y apostando por la comida real es una muy buena opción. Pero no sólo vale con eso. Tienes que cambiar tus hábitos (aquí te contamos unos trucos de cómo hacerlo) y ponerte a hacer ejercicio (aquí tienes una tabla que sólo te llevará 28 minutos).



Los nutricionistas insisten en que es tan importante lo que comes como lo que bebes. El nutricionista Miquel Girones, que cuenta con miles de seguidores en redes sociales, te recomienda estos doce alimentos que tienes que comprar (y consumir evidentemente) si quieres perder peso (y grasa).



Pimientos

Agua con gas

Chocolate

Huevos

Peras

Tomates

Pepino

Té verde

Almendras

Tofu

Manzanas

Cebollas

Lasson fundamentales en cualquier dieta que se precie. La vieja regla de los nutricionistas de que hay que comer cinco piezas de fruta y verdura cada día sigue muy vigente. No la pierdas de vista. Recuerda que además de adelgazar tienes que estar sano.Dicen los expertos que es tan importante lo que comes como lo que bebes. El agua con gas tiene 0 calorías. ¿Y si en vez de un refresco consumes esta bebida cuando salgas a tomar algo? El chocolate (puro) es bueno para la salud y para perder peso. Eso sí, el puro. No el chocolate con leche ni sus diferentes combinaciones.La sombra del colesterol es alargada. Por eso en este artículo te contamos cuántos huevos puedes comer cada semana. Y sí, son buenos para perder grasa por su alto contenido en proteínas. Aquí te contamos cuántos huevos puedes comer a la semana. Los nutricionistas aseguran que(muy extendido)El propio Miquel Girones hace una reflexión en su web: una chocolatina tiene las mismas calorías que 55 fresas.Es un alimento sabroso y tiene pocas calorías. Puedes hacerlo en ensalada o incluso a la plancha. Explora todas sus posibilidades.Un alimento muy apropiado para el verano para introducir, por ejemplo, en el gazpacho y cumplir un triple objetivo: tendrás un alimento sano, con pocas calorías y comerás dos de las piezas de fruta y verdura que deberías comer cada día.Tanto el té como el café (solo) son bebidas con cero calorías que, además, te servirán para despertar.Son uno de los frutos secos más saciantes de cuántos se venden en el mercado. Prueba a llevártelos como snacks para picar entre horas en el trabajo. Así ayudarás a tu estómago y pasarás el bajón de media tarde (o de media mañana) con un alimento mucho más sano.Es un alimento alto en proteínas e ideal para multitud de dietas. ¿Sabes lo que es la dieta dash? Aquí te lo contamos.Otra fruta muy apropiada. Eso sí, recuerda comerla con piel: ahí es donde están la mayor parte de sus nutrientes.Son un alimento multiuosos que puedes probar de muchas maneras (o incluso crudas).