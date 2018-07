Los tres errores que cometes cuando quieres perder peso a partir de los 40

Perder peso no se logra igual con 30 años que con 40. El cuerpo cambia cuando vas cumpliendo años. Por eso es importante adaptarte a las nuevas necesidades. Hace unos días ya te contábamos en qué consisten esos pequeños cambios que afronta tu cuerpo: una vez que dejas atrás los 30 empiezas a perder masa muscular. No es que estés haciendo algo mal. Más bien al contrario: es algo natural. El cuerpo humano vive su plenitud a los 33 años. A partir de entones empieza la cuesta abajo según muchos expertos. Pero que este proceso sea algo natural para lo que el cuerpo está diseñado no quiere decir que no lo puedas frenar o que al menos no puedas hacer nada para disimular los estragos de la edad en tu forma física. Pero tienes que hacerlo con cabeza.

Por eso hoy te traemos tres errores básicos que cometes cuando quieres perder peso más allá de los 40 años. Para que los puedas corregir. Recuerda que a la hora de perder peso también es importante cambiar de modo de vida.



Menos cardio

Los nutricionistas insisten en que es muy importante dejar atrás el cardio. Ni pedalear ni correr. Nadie ha dicho que eso sea malo pero no puedes basar tu deporte diario en un único ejercicio. Salir a correr ya no te salvará de los michelines. En su lugar haz más entrenamientos de fuerza: coge pesos pesados y estimula tus músculos. "También son importantes los entrenamieintos de alta intensidad que hagan que te cueste coger aire", señala Miquel Girones, nutricionista. Si necesitas una ayuda para los ejercicios nosotros hemos elaborado una tabla e cosas que puedes hacer en casa en 28 minutos y que te pueden ayudar a la hora de perder peso.



Olvida los productos light

No son aconsejables a ninguna edad y menos a los 40. No te dejes llevar por falsas esperanzas. Consume comida real. Lácteos enteros y verdura. Eso es lo más importante.



No cojas pesos "ligeros" para tonificar

En su lugar coge pesos pesados y estimula los músculos. Si con la edad es precisamente músculo lo que coges eso será lo que tengas que perder para poder estar en forma más allá de los 40: el músculo. Pide en tu gimnasio, a tu nutricionista o a tu entrenador personal que te elaboren un plan nutricional o una tabla de ejercicios para poder perder peso con la ayuda de un experto. Ten en cuenta que siempre es mejor ponerse en manos de quien sabe.