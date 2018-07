Seis especias sin calorías que puedes usar para sustituir el azúcar

Seguro que en los últimos meses has oído hablar de la gran cantidad de azúcares que llevan todos los alimentos que consumes a diario. El bollo con el que desayunas, el refresco que te tomas a media mañana en el trabajo o el café con el que haces frente a la tarde. Todo lleva azúcar y casi todo en cantidades poco recomendables. Hasta las organizaciones médicas han avisado en los últimos meses de que nos estamos pasando con el azúcar y que ese consumo excesivo podría estar detrás de muchos de los problemas de obesidad que vemos cada día a nuestro alrededor. Pero, ¿cuál es la solución? Empezar a renunciar poco a poco al azúcar refinado que le echas a los postres o al café. El nutricionista Miquel Girones te propone seis especias (y una alimento) con las que endulzar sin azúcar.



Todas estas especias que hoy te recomendamos tienen 0 calorías por lo que son muy apropiadas sobre todo si lo que quieres, además de dejar de consumir azúcar, es empezar a perder peso.



Canela

Vainilla

Anís estrellado

Comino en semillas

Hinojo

Matalahúga

Y como bonus: la fruta madura

Es, quizá,Muy utilizada en postres. Sirve para endulzar las fresas o un yogur natural por ejemplo. Por su textura y sabor prácticamente la puedes utilizar como si fuera azúcar. Eso sí, es fuerte por lo que no debes echarte dos cucharadas, con una (o incluso media) bastará.En cualquiera de sus formas de presentación. Lo más cómodo, evidentemente, es que te la tomes en polvo.e incorporarla de una forma más fácil a tus postres.Es, quizá, la especia más difícil de encontrar. Hay que tener en cuenta además que el sabor del anís es muy característico y no a todo el mundo le gusta.Las puedes incorporar a tu yogur o a un postre. "Cuando muerdes la semilla están deliciosas", explica Girones.Un sabor muy parecido al anís pero quizá menos fuerte, lo que ayuda a que le resulte agradable a más comensales.Otro tipo de anís para pasteles y repostería. Muy utilizado por ejemplo en los buñuelos que se comen en varias provincias de España.Muchas veces habrás escuchado que la fruta contiene mucho azúcar. Hay incluso muchos mitos que dicen que no se puede abusar de este alimento por la noche porque es difícil de digerir. No hagas ni caso. Come fruta siempre y cualquier hora. Nunca será perjudicial. Si puedes sigue la regla de cinco piezas de fruta y verdura cada día.