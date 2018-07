Trucos para llevar una dieta saludable y adelgazar sin gastar "mucho dinero"

Ahora que llega el verano es el momento de no ceder a los excesos ni caer en la tentación de descontrolar las comidas solo por el hecho de estar de vacaciones. Es posible mantener una dieta saludable para no descuidar la figura ni ganar kilos demás sin que se note en el bolsillo.

"Existe una forma de alimentarnos sanamente que, de manera adicional al ahorro que implica en nuestro presupuesto, nos hará sentir mejor tanto física como psicológicamente", afirma la técnica en nutrición saludable, Ainoa Cruces. A veces lo más difícil es saber qué comida es aconsejable tomar y, sobre todo, llevar una lista de qué alimentos son recomendables consumir y cuáles no. La dieta diaria debe estar basada en alimentos frescos, de temporada, mejor ecológicos, sin procesados ni refinados y respetando las necesidades reales y fisiológicas de cada uno, algo para lo que no es necesario llevar a cabo grandes desembolsos. Y es que, según asegura Cruces, "para llevar una dieta equilibrada no hace falta gastar mucho dinero, es suficiente con organizarse y elegir alimentos saludables, económicos y que además contribuyan a mantenernos con buena salud".

Más veces de las que nos gustaría compramos productos que no necesitamos y que guardamos hasta olvidarnos de que existen, algo que sin duda provoca un gasto innecesario. Para evitarlo, Cruces recomienda hacer una lista antes de hacer la compra, "priorizando los alimentos de primera necesidad y aquellos que nos van a ayudar a realizar un menú diario saludable".

Un truco para comer sano es "fijarse en las etiquetas" y no fiarse de las marcas, creyendo a ciegas que las más publicitadas son las mejores. "En ocasiones, elegimos cosas solo porque las anuncian hasta la saciedad y por eso creemos que son de más calidad, sin embargo, hay productos de marca blanca o menos conocida, que son, no solo mejores, sino más económicos".

Es muy importante mirar bien lo que se come. El nutricionista Miquel Girones explicaba en uno de sus últimos post que se debe "introducir en el menú fuentes saludables de proteína en las comidas porque van a aportar saciedad: por ejemplo unos huevos duros o a la plancha. Hay que elegir también carbohidratos de calidad como las legumbres, que siempre son una buena opción". Beber uno o dos vasos de agua antes de comer nos ayuda a la pérdida de peso, según indican los expertos en nutrición. La razón es muy sencilla: el agua llena. Por eso es importante controlar lo que se bebe. (En este artículo te hablábamos hace unos días cuáles son las bebidas 0 calorías que puedes tomar).

Por último, también es fundamental cuidar el postre. Girones no tiene dudas sobre qué aconsejar: fruta. "La que te guste más. No hay frutas buenas y malas, todas son excelentes opciones para ganar en salud", sentencia.

