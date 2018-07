Cinco consejos para hacer una dieta sana y perder peso

El verano ya está aquí y muchos llevan tiempo afrontando la "operación bikini" para llegar con un aspecto sano y saludable a esta época del año. Durante las vacaciones, la rutina da paso a nuevos horarios que no deben traducirse en excesos tanto en lo que se come, como en lo que se bebe.

Si has empezado una dieta o estás cuidando tu alimentación no es el momento de parar solo porqué estés de descanso. Cambiar los hábitos de alimentación puede resultar difícil al principio, pero los resultados no tardan en llegar y pronto comprobarás que una buena alimentación es saludable tanto para el aspecto físico como para el psicológico. No todas las personas notan los mismos efectos con las mismas dietas ya que cada cuerpo es diferente. Sin embargo, hay normas que convienen a todos por igual. Por ello, aquí te dejamos cinco consejos que no hacen milagros pero que sí te ayudarán a llevar una dieta sana y a bajar esos kilos de más:



Procura tener horarios regulares

Para una buena digestión y una regulación sana del apetito es fundamental intentar comer siempre a la misma hora.



Cenas livianas

"El desayuno es la comida más importante del día". Se trata de una máxima irrefutable fundamental en cualquier dieta equilibrada. Sin embargo, en las cenas hay que cuidar más la cantidad. No se trata de no cenar, sino de hacerlo con moderación. (En este artículo ya te hablamos de tres cenas ligeras que no engordan).



Fruta y verdura, todos los días

La piedra angular de cualquiera comida saludable. Como explica el nutricionista Miquel Girones: "No hay frutas buenas y malas, todas son excelentes opciones para ganar en salud".



Menos sal y azúcar

Bajar el consumo tanto de la sal como del azúcar es fundamental para una dieta saludable y para bajar peso. Hace unos días, te recomendábamos en este artículo seis especias para sustituir el azúcar que tienen 0 calorías.



Más agua

De momento no se ha encontrado una bebida que supere al agua a la hora de llevar una dieta saludable. Llena el estómago y nos mantiene hidratados, algo fundamental en caso de que estemos acompañando la dieta de ejercicio físico regular. No obstante, si no quieres caer en el aburrimiento de estar tomando el líquido elemento cada dos por tres, en esta información te mostramos cuatro bebidas con cero calorías que te ayudarán a perder peso y a derretir grasa.

Todos estos consejos no deben suponer un gasto extra para el bolsillo, puesto como explicaba la técnica en nutrición saludable, Ainoa Cruces a este periódico, Es posible mantener una dieta saludable para no descuidar la figura ni ganar kilos demás sin que se note en el bolsillo (aquí te lo contábamos).

Si vas a comenzar la "operación bikini" también te recomendamos que tengas en cuenta un truco que nutricionistas y expertos llevan años recomendando y que combina salud y pérdida de peso: el 80/20. Se trata de concentrar entre un 80 y 100 por cien de tu dieta en alimentos sanos y entre 0 y 20 aquellos menos saludables como bollería, galletas o comida rápida (en este artículo te desgranamos este truco muy extendió entre expertos en adelgazamiento para perder peso sin dejar de comer).