Esto es lo que tienes que comer (o desayunar) antes de ir a correr para perder peso

Es la gran pregunta, la cuestión que se plantean siempre todos los que empiezan a correr. ¿Tengo que desayunar fuerte antes de entrenar?, o, ¿si voy de tardes es conveniente que meriende antes de afrontar el ejercicio? Muchas veces los deportistas no profesionales que salen a correr o que hacen entrenamientos de fuerza durante, como mucho, media hora al día y con el único objetivo de perder peso o sentirse bien tienen miedo (fundado en muchos casos) de estar ganando por una parte lo que restan por otra con su esfuerzo.

Por eso, y porque cada vez tenemos menos tiempo para entrenar y para dedicarlo a nosotros mismos, es conveniente saber qué hay que comer antes de entrenar. Luego ya habrá que plantearse si el entrenamiento que estás haciendo es el adecuado: recuerda que hace días te contamos (lo puedes ver en este enlace) cómo tienes que hacer los ejercicios si ya tienes más de 40 y buscas perder peso.

La respuesta a la gran pregunta es sencilla: hay que comer para coger fuerzas pero siempre hay que hacerlo con cabeza. ¿Y qué sería lo más apropiado? Pues los nutricionistas lo tienen claro: como en casi todas las dudas de nutrición lo mejor es bebe agua€ y la fruta: es un alimento sano, que te da energía y que tiene pocas calorías. Además tienes mucha donde elegir: una pera, una manzana, un plátano€ cualquier fruta sirve. Además si incluyes las frutas en tu merienda o en tu desayuno podrás cumplir con aquella regla (aún muy vigente a día de hoy) de que lo bueno es comer cinco piezas de fruta y verdura cada día. Así no sólo mejorarás tu salud, también tu físico.

"Lo más importante es la alimentación a lo largo del día, no sólo a la hora de entrenar", sentencia el nutricionista Miquel Girones. Pero, como consejo, "si no superas los 60 minuto de alta intensidad (si eres un deportista de los de andar por casa y no profesional) con dos frutas y agua vas que chutas", sentencia. Recuerda que hace días ya te hablamos de la importancia de beber algo. No es algo que debas dejar a un lado en tu dieta: lo que bebes también es importante.

Girones incluye dos ingredientes más en tu "dieta" antes de entrenar: paciencia y constancia. Son las claves para llegar a conseguir una alimentación más sana y una salud de hierro.