El gesto que haces en diez minutos y que va a hacerte perder peso sin esfuerzo

Perder peso se ha convertido (especialmente ahora que estamos en verano) en el objetivo de muchos. Pero quienes buscan librarse de esos kilos de más no son los únicos que quieren una vida diferente. Muchos ciudadanos se han apuntado en los últimos meses a la moda de la vida sana y el "real food", impulsada por decenas de nutricionistas que utilizan las redes sociales como plataforma para lanzar sus mensajes y distribuirlos. ¿El objetivo? Mejorar nuestra alimentación y cuidar más el cuerpo.



En sus post en redes sociales los nutricionistas intentan desmontar los mitos que giran en torno a los hábitos de vida saludables. Como por ejemplo el de que no te da tiempo a hacerte un desayuno sano y alejado de los ultraprocesados. (Hace días te contamos en este artículo cómo debes desayunar para perder peso). Uno de los expertos que intenta cambiar el modo de vida de sus seguidores es Joel Torres (@mundoenforma). Él mismo se ha inventado lo que podríamos llamar la teoría de los 10 minutos. Si te levantas sólo diez minutos antes de la cama todos los días puedes hacerte un desayuno más saludable, con el que no te entrará el hambre a media mañana y que te permitirá restar calorías a tu dieta diaria y sumar piezas de fruta y verdura.



"Organizarse es fundamental. Hay que priorizar e invertir tiempo en salud y calidad de vida. Coger rutinas como la de prepararte un desayuno más saludable y llevarlas a cabo por mucho que al principio cuesten. Además de que también inviertes en salud psicológica, que es la que controla absolutamente todo: autoestima, bienestar, estrés, sensación de fatiga, calidad de sueño?", explica el propio Torres en uno de sus últimos post. Y es que ya hace días te hablamos de la necesidad de dormir bien para descansar de forma adecuada.



Recuerda que toda dieta o decisión que tomes en tu vida relacionada con el tema de la alimentación debe ir acompañada de un aumento del ejercicio físico. Y aquí te volvemos a decir lo mismo con lo que iniciamos este artículo: la falta de tiempo no puede ser excusa. Aquí te dejamos cinco tareas diarias que puedes hacer para perder peso y en este otro artículo te contamos la tabla de ejercicios que te permite estar en forma en 28 minutos. También es importante que te pongas en manos de profesionales: ellos son los que mejor saben lo que puedes hacer para mantener tu línea.