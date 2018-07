El truco definitivo para adelgazar mientras trabajas

Perder peso es cada vez más complicado. Sobre todo si vas cumpliendo años y si tienes en cuenta que cada vez tenemos menos tiempo libre es necesario aprovechar cada momento par adelgazar. Por eso hoy te traemos un truco que puede serte útil. Cambia tu mesa en la oficina. Cambia tu ordenador en casa. Trabajes donde trabajes ponte de pie. Estando sentado quemas menos calorías y, además, normalmente al mirar a la pantalla fijamente desde la mesa adoptas una postura que daña tu espalda y (en no pocas ocasiones) tu propia vista. Pero antes de nada consulta este artículo y comprueba si es verdad que necesitas perder peso o por el contrario no tienes esa necesidad y estás en tu peso ideal.

Y es que lo de que trabajar de pie adelgaza no es un mito. Lo dicen hasta los nutricionistas. Un estudio reciente del European Journal of Preventive Cardiology señala que trabajar durante seis horas de pie puede ayudar a perder peso a largo plazo. Y es que esa es la otra clave a la hora de mejorar tu estilo de vida. No puedes estar pesándote todos los días. De hecho eso es contraproducente: acabará con tu paciencia y hará que no progreses.



El estudio

Exactamente ¿qué concluyó ese estudio científico? Los resultados de los científicos mostraron que permanecer de pie quema 0,15 calorías más por cada minuto que estar sentado. El hallazgo es muy importante si se tiene en cuenta que toda resta de calorías en las horas que te pasas en la oficina es siempre bienvenida. Pero ojo, también es importante lo que haces fuera. Si dejas el coche aparcado a la puerta y no te mueves más en todo el día no puedes esperar resultados muy diferentes a los que tenías hasta la fecha.

Recuerda que adelgazar no puede ser tu único objetivo. Lo importante no es perder peso, es cambiar de vida hacia habitos más saludables. En este artículo te contamos cinco cosas que puedes cambiar en tu día a día: camina más, deja el coche en casa, sube por las escaleras? Hay mil trucos que puedes utilizar para hacer que te muevas más: recuerda que según la Organización Mundial de la Salud es necesario caminar cada día unos 15.000 pasos para mantenerte en un estado saludable. En este sentido utilizar aplicaciones móviles o relojes y pulseras inteligentes puede ayudarte en tu objetivo a la hora de moverte más.