Por qué no debes castigar a los niños cuando se pelean

Es un hecho: los niños se pelean. Y más en verano. Muchos padres primerizos tienen miedo de la actitud violenta del niño y no saben qué hacer. Por eso es bueno acudir a profesoinales que puedan dar buenos consejos. El problema, tal y como relfexionaba esta semana en un post en su Facebook la pediatra Lucía Galán (muy conocida en redes sociales como "Lucía mi pediatra"), se agrava en verano. La médico contaba su propia experiencia con sus hijos.

"Probablemente esta sea una de las cosas que peor llevo, ver cómo se enzarzan en ocasiones por los motivos más absurdos y comprobar que no son capaces de parar", reflexionaba la doctora. "En vacaciones se pelean más. ¿Por qué? Porque hay más tiempo libre, porque salen de su rutina, porque compiten continuamente: en mi caso, por sentarse a mi lado, por darme la mano, si uno se lleva un abracito, el otro también lo pide. Si riño a uno, el otro le chincha... en fin, que hubo un tiempo en el que de verdad pensaba que no lo estaba haciendo bien hasta que descubrí tanto en mi profesión como en mis años de maternidad que es normal. Que yo también me peleaba mucho con mi hermano, sin descanso. Y que ya estaba bien de ser tan críticos con nosotros mismos", asegura.

La pediatra llama a la tranquilidad y pide a los padres que no intenten hacer de juez, que no recurran al castigo fácil "porque te pasarás las vacaciones castigando". "Intenta que sean empáticos: ¿para qué dices eso? ¿Qué sentirías tú si yo te dijera eso? ¿Crees que es justo esto que haces? ¿Te gustaría que nosotros hiciésemos eso mismo?", argumenta la pediatra llamando a practicar la empatía.

Galán asegura en uno de sus libros que cuando a un niño se le da la oportunidad de empezar de cero siempre rectifica. "Cuando les damos la oportunidad de parar, hacer borrón y cuenta nueva y empezar, es raro que no te digan "Si, mami, por fa, empezamos de nuevo!"" asegura.

Lo cierto es que cada vez más padres utilizan las redes sociales para conocer cómo actuar con sus hijos (sobre todo los padres primerizos). La cuestión es saber buscar en las redes sociales. Encontrar opiniones válidas de médicos pediatras y educadores no es cuestión fácil pero sí es muy importante.